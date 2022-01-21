Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.13
USD
28.34
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
20 января 22, 18:48
Названо место для строительства космодрома в Украине
космодром
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
При сооружении космодрома должны соблюдаться определенные требования – необходима обширная безлюдная территория.
При сооружении космодрома должны соблюдаться определенные требования – необходима обширная безлюдная территория.

Украинский космодром можно создать на побережье Черного моря. Подходящая территория находится на административной границе Одесской и Николаевской областей, сообщает Укринформ в четверг, 20 января.

Указано, что вопрос строительства космодрома поднимался участниками учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров, среди которых были глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный.

"Украинский космодром можно создать на побережье Черного моря: соответствующую территорию уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей. Однако строительство стратегического объекта требует согласования с соседней Турцией – из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию", – говорится в сообщении.

Гриневецкий рассказал, что при сооружении космодрома должны соблюдаться определенные требования. В частности, необходима безлюдная территория – не менее 500 км под трассой полетов ракет-носителей и важных народнохозяйственных объектов по 200 км в обе стороны от этой трассы.

Со своей стороны, председатель управления Днепропетровского космического кластера Евгений Рокитский уточнил, что уже существуют технологии, которые позволяют запускать ракеты-носители без необходимости в зоне отчуждения благодаря управляемому возвращению.

Специалисты ракетных технологий, в том числе в Украине, уже создают ракеты-носители с поворотными ступенями, что снимает вопрос о зонах отчуждения. То есть речь идет об управляемом возвращении первой-второй ступени ракет. Например, в Великобритании недавно анонсировали создание семи космопортов на своей территории, недалеко от города Эдинбург, уже инвестировали средства в реализацию этих проектов, – сказал Рокитский.

По его словам, этот и другие факты свидетельствуют, что при применении современных технологий можно запускать ракеты-носители с небольших территорий, не причиняя вреда окружающей среде.

Отметим, что о строительстве космодрома в Украине говорят с 2019 года. Поднимался вопрос сооружения плавучей платформы для запуска ракет. Также в комапнии Space Logistics завили о возможности постоить космодром в Херсонсокой области.

 
Korrespondent
Ещё по теме:
Посол рассказал о значении нового канала Стамбул для Украины
COVID-19: еще две области переходят в "красную" зону
В Украине восстановят 24 тыс. км дорог - Кубраков
УЗ запустит 12 скоростных поездов: названы маршруты
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей