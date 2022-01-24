Курс валют в Україні: експерт назвав причину "росту" долара

23 січня, на телеканалі "Інтер" економічний експерт Тарас Козак розказав про зростання курсу долара у 2022 році.

На початку 2021 року курс долара був на цьому ж рівні, що і сьогодні. Весь рік долар падав і під кінець долар почав швидко зростати. Динаміка зростання валюти занепокоює дуже багатьох.

Крім того, Козак додав, що Національний банк витратив дуже велику суму резервів, а саме 750 мільйонів доларів для заспокоєння валютного ринку. Сьогодні на міжбанку курс американської валюти складає приблизно 28,20-28,30 гривень за долар. Причиною зростання стало очікування війни.