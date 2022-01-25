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Экономика и Финансы
25 января 22, 10:59
Пенсии в Украине вырастут с 1 марта: в КМУ рассказали детали
пенсии
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 марта в стране пенсии поднимут на 14%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 марта в стране пенсии поднимут на 14%.

В среднем выплаты пенсионерам вырастут на 500 гривен.

Об этом на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил Денис Шмыгаль.

"С 1 марта произойдет индексация пенсий на 14%. В среднем пенсии повысятся на 500 гривен", - сказал Шмыгаль.

Отметим, в 2022 году в Украине многим категориям населения поднимут пенсии.

Минимальная пенсия для людей в возрасте от 70 лет, имеющих стаж 30-35 лет, лет поднимется до 3 тысяч гривен. Увеличение выплат будет поэтапным.
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