Выплату субсидий могут приостановить: названы причины

В Министерстве социальной политики Украины подготовили порядок проверки всех выплат от государства на предмет их обоснованности - в связи с этим, выплату субсидий некоторым гражданам могут приостановить.

Проект постановления опубликован на сайте ведомства.

В соответствии с документом, после получения выводов Министерства финансов Украины структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения займутся изучением личных дел получателей субсидий и выплат от государства.



В тех случаях, когда информация в личном деле отличается от информации, в отношении которой найдено несоответствие, проводится дополнительная проверка. Ее проводят путем сопоставления данных из ряда реестров, среди которых:

Далее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения будет требовать у получателя выплат документы, которые опровергают несоответствия.

По результатам обработки рекомендаций подразделения принимают решение о:

- их возобновлению, либо их отмене;