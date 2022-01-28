Выплату субсидий могут приостановить: названы причины

В Министерстве социальной политики Украины подготовили порядок проверки всех выплат от государства на предмет их обоснованности - в связи с этим, выплату субсидий некоторым гражданам могут приостановить.
Проект постановления опубликован на сайте ведомства.
В соответствии с документом, после получения выводов Министерства финансов Украины структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения займутся изучением личных дел получателей субсидий и выплат от государства.
В тех случаях, когда информация в личном деле отличается от информации, в отношении которой найдено несоответствие, проводится дополнительная проверка. Ее проводят путем сопоставления данных из ряда реестров, среди которых:
Далее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения будет требовать у получателя выплат документы, которые опровергают несоответствия.
По результатам обработки рекомендаций подразделения принимают решение о:- назначении (перерасчете) государственной выплаты;
Если будут обнаружены неточности, подразделение рассчитывает сумму средств, которые подлежат возвращению государству.
Ранее сообщалось о том, как в Украине будут насчитывать субсидии в новом отопительном сезоне.