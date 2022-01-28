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Экономика и Финансы
28 января 22, 10:46
Выплату субсидий могут приостановить: названы причины
Субсидии
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В Министерстве социальной политики Украины подготовили порядок проверки всех выплат от государства на предмет их обоснованности

В Министерстве социальной политики Украины подготовили порядок проверки всех выплат от государства на предмет их обоснованности - в связи с этим, выплату субсидий некоторым гражданам могут приостановить.

Проект постановления опубликован на сайте ведомства.

В соответствии с документом, после получения выводов Министерства финансов Украины структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения займутся изучением личных дел получателей субсидий и выплат от государства.

В тех случаях, когда информация в личном деле отличается от информации, в отношении которой найдено несоответствие, проводится дополнительная проверка. Ее проводят путем сопоставления данных из ряда реестров, среди которых:

Единый реестр должников; Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований; Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков и т.д.

Далее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения будет требовать у получателя выплат документы, которые опровергают несоответствия.

По результатам обработки рекомендаций подразделения принимают решение о:

- назначении (перерасчете) государственной выплаты; 
- их возобновлению, либо их отмене; 
- устранении неточностей данных в автоматизированных информационных системах, реестрах и базах данных.

Если будут обнаружены неточности, подразделение рассчитывает сумму средств, которые подлежат возвращению государству.

Ранее сообщалось о том, как в Украине будут насчитывать субсидии в новом отопительном сезоне.

На Банковой предполагают запустить программу єСубсидії

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