Курс валют на 31 января

На понедельник, 31 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на уровне 32,02 гривен за евро. Это на 32 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 31 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,0293 гривен за евро (-0,3139 грн). При этом курс евро на 28 января составляет 32,3432 гривен за евро.





Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.