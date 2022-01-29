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Экономика и Финансы
29 января 22, 11:41
Курс валют на 31 января
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На понедельник, 31 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют

На понедельник, 31 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на уровне 32,02 гривен за евро. Это на 32 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 31 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,0293 гривен за евро (-0,3139 грн). При этом курс евро на 28 января составляет 32,3432 гривен за евро.


Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
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