Индексация пенсий: чего ждать старикам весной

Уже этой весной пенсионерам в Украине проиндексируют выплаты. Изменения ждут жителей страны в марте. Согласно прогнозам, пенсия вырастет на 11%.
Давайте разберемся, кого и какие изменения ждут с 1 марта.Что нужно знать?
Кроме того, автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров произойдет и в апреле.Что будут учитывать при пересчете пенсий в апреле?
Напомним, в Украине минимальная пенсия составляет всего 1934 грн, а средняя пенсия в декабре 2021-го была 3980 грн. Однако после выхода на заслуженный отдых можно получать больше 10 тыс. грн, необходимо иметь среднюю официальную зарплату за все годы трудового стажа не менее 60 тыс. грн в месяц.
Кроме того, с 1 января 2022 года пенсионное обеспечение выросло у всех украинских пенсионеров. Самые большие выплаты у пенсионеров-судей, отчетные данные по средним размерам назначенных месячных пенсий с целевой денежной помощью с учетом индексации разным категориям являются следующими: