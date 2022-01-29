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Экономика и Финансы
29 января 22, 11:55
Индексация пенсий: чего ждать старикам весной
Индексация пенсий
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Минсоцполитики обнародовало проект Кабинета министров об индексации пенсий с 1 марта 2022 года с коэффициентом 1,14

Уже этой весной пенсионерам в Украине проиндексируют выплаты. Изменения ждут жителей страны в марте. Согласно прогнозам, пенсия вырастет на 11%. 

Давайте разберемся, кого и какие изменения ждут с 1 марта.

Что нужно знать? 

- Индексация произойдет весной
- Индексация коснется 10 млн украинцев.
- Индексация пройдет автоматически - никуда не нужно обращаться.
- Минимальный размер повышения составит 100 гривен. 

Кого коснется индексация ежемесячных доплат?

- людей старше 80 лет. Получать ежемесячную доплату в 500 грн; 
- людей в возрасте 75-80 лет. Получать ежемесячную доплату в 400 грн.

Условия

Кроме того, автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров произойдет и в апреле.

Что будут учитывать при пересчете пенсий в апреле?

- приобретенный стаж работы, 
- заработная плата.

Напомним, в Украине минимальная пенсия составляет всего 1934 грн, а средняя пенсия в декабре 2021-го была 3980 грн. Однако после выхода на заслуженный отдых можно получать больше 10 тыс. грн, необходимо иметь среднюю официальную зарплату за все годы трудового стажа не менее 60 тыс. грн в месяц.

Кроме того, с 1 января 2022 года пенсионное обеспечение выросло у всех украинских пенсионеров. Самые большие выплаты у пенсионеров-судей, отчетные данные по средним размерам назначенных месячных пенсий с целевой денежной помощью с учетом индексации разным категориям являются следующими:
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