В Большую стройку на этот год включили более 700 проектов

“В 2022 году ставим перед собой еще более амбициозные планы. Мы планируем 715 объектов Большой стройки; в 24 областях Украины: это 5,5 тысяч километров дорог государственного значения, не менее 1400 км дорог местного значения, 282 образовательных учреждения, 68 медицинских заведений, 338 спортивных объектов, более 6800 спортивных площадок во дворах по всей стране, это 141 школа, 133 садика, 4 заведения высшего образования и 4 малых групповых дома”, - рассказал он.

Тимошенко отметил, что в этом году изменят подход к модернизации образовательных учреждений, продолжат строить спортивные арены к Евробаскету-2025, а уже до конца марта планируют открыть первый реконструированный по программе Большая стройка аэропорт в Херсоне, который отстроили за рекордно короткий срок - 3 месяца. На очереди в 2022 году еще семь аэропортов: в Житомире, Кривом Роге, Ровно, Полтаве, Черновцах, Виннице и Днепре.

“Если говорить о медицине, то в 2022 году мы планируем реконструкцию и ремонт 16 медучреждений и 2 санитарно-оздоровительных комплексов. Самое главное – это реконструкция 25 областных взрослых и 25 областных детских больниц. Это реконструкция, полная термомодернизация фасадов и проведение внутренних работ, это дополнительное оборудование и дополнительные здания", – рассказал Тимошенко.





Ранее стало известно, что в Большую стройку включили модернизацию пунктов пропуска на границе.