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Экономика и Финансы
13 февраля 22, 23:09
Украина направит 17 млрд на гарантии безопасности полетов
самолет
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Сумму в 16,6 млрд грн выделят Министерству инфраструктуры для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.

Кабинет министров на внеочередном заседании перераспределил 16,6 млрд грн на гарантирование безопасности полетов в условиях военных учений РФ в Черном море, говорится в распоряжении правительства.

Сумму в 16,6 млрд грн выделят Министерству инфраструктуры для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.

Так, правительство увеличило расходы резервного фонда и уменьшило расходы по статье обслуживания государственного долга на одинаковую сумму – 16,6 млрд грн.

В распоряжении говорится, что средства будут находиться на эскроу-счетах Мининфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность полетов на территории Украины с 14 февраля и до "урегулирования внешнеполитических угроз".

Теперь Мининфраструктуры должно утвердить список воздушных судов, на которые будет распространяться предоставление госгарантий. После урегулирования угроз неиспользованные средства будут направлены на восстановление объемов резервного фонда бюджета.

Министерству финансов поручено обеспечить согласование перераспределения расходов с бюджетным комитетом Верховной Рады и внести соответствующие изменения в расписание бюджета.

Напомним, что ранее в Офисе президента заявляли, что решение обеспечит продолжение авиаперелетов из и в Украину. 

До этого украинская авиакомпания SkyUp приостановила продажу билетов из-за проблем со страховкой самолетов.

Накануне авиакомпания KML заявила, что прекращает полеты в Украину.

Напомним, в аэропорту Борисполь заявили, что учреждение продолжает работать в штатном режиме, а в ближайшее время расписание может меняться.

 
Korrespondent
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