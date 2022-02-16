НБУ объяснил колебания на финансовом рынке

Глава департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин заявил, что резкое ухудшение ситуации на финансовом рынке Украины в начале 2022 года невозможно было предсказать.

"То, что произошло в январе, это классический "черный лебедь". Усиление геополитического напряжения очень трудно прогнозировать, потому что никто фактически не знает, какие планы у нашего соседа", - отметил Лупин.

Он отметил, что Украина живет в такой ситуации с 2014 года.

По его словам, для того чтобы быть готовыми к любому сценарию, НБУ работает над накоплением резервов, над улучшением финансовой стабильности.

Также НБУ провел очистку банковской системы и сейчас она хорошо капитализирована, ликвидна.

"Мы накопили резервы. Сейчас мы имеем мощный инструментарий и даже в случае повторения шоков сможем их преодолевать быстро и без особого вреда для экономики", - заявил Лупин.

По его словам, украинцы привыкают к тому, что курс плавающий.

"В январе не было ни очередей, ни жалоб на отсутствие наличных. Не было случаев, когда, условно, официальный курс 29 грн/доллар, а обменный - 32 грн/доллар. Обменный наличный курс был очень близок к межбанковскому сегменту. Интересно также то, что активно использовались валютно-обменные операции "в смартфонах", - отметил чиновник.

Как заявил Лупин, обменные операции онлайн, с одной стороны, удобны для населения, а с другой, - способствуют тому, что средства фактически остаются в банковской системе, которая является более устойчивой, чем когда-либо прежде.

Ранее сообщалось, что НБУ и МВФ обсуждают новую программу сотрудничества.