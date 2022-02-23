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Экономика и Финансы
23 февраля 22, 15:00
Рада приняла закон о "бюджете военного времени"
Рада
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Теперь Кабмин может перераспределять военные расходы без одобрения парламента, но по согласованию с президентом.

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №7100 о "бюджете военного времени". "За" проголосовали 347 парламентариев.

"По факту на срок 3 месяца все военные расходы могут перераспределяться Кабмином по согласованию с президентом без Рады. Такая норма уже есть в Бюджетном Кодексе (Переходные положения, п.22) в случае введения военного положения, но данным законом будет позволено ее применить и на данный момент", - пояснил в своем Telegram замглавы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

Закон вступает в силу со дня следующего за днем его опубликования.

Добавим, Рада намерена разрешить гражданским покупать огнестрельное оружие. Законопроект предусматривает легализацию оборота гражданского огнестрельного оружия в Украине, но усиливает ответственность за его незаконное использование.
Korrespondent
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