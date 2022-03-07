Грузия обманула Украину о переговорах с РФ во время войны

Грузинское правительство в воскресенье, 6 марта, сделало диаметрально противоположные заявления для украинского МИД и для грузинских потребителей о своих переговорах с Россией на фоне нападения РФ на Украину, сообщает Европейская правда.

В субботу, 5 марта, Россия объявила об одностороннем намерении снять санкционные ограничения с 15 грузинских поставщиков молочной продукции, открыв для них рынок РФ. Эта новость привела к консультациям между официальными представителями Киева и Тбилиси. В ходе контактов грузинские дипломаты заверили украинских, что эта информация является "российским фейком", после чего украинские дипломаты доверились грузинским партнерам и вышли с опровержением.

"Посольство безотлагательно обратилось в МИД Грузии. МИД Грузии опровергло приведенную информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности и является очередным подтверждением фейк-практики российских СМИ", - говорится в официальном заявлении посольства Украины в Тбилиси.

Украинское посольство также распространило заверения правительства Грузии о том, что оно не только не вело переговоры с РФ, но и не заинтересовано в выходе на рынок РФ. "Грузинская сторона имеет дефицит молока и молочной продукции на собственном рынке и экспортировать в РФ ничего не планировала и не планирует", - заявили украинские дипломаты.

Однако, ответственная за переговоры с РФ структура распространила противоположную информацию для грузинских медиа.

Грузинское Национальное пищевое агентство, глава которого Зураб Чекурашвили в субботу участвовал в переговорах с Россельхознадзором, в воскресенье сделало заявление об успехе в переговорах с РФ – тех, которые грузинский МИД опровергал.

"С 2020 года ведутся переговоры с Российской федерацией, на основании которых было принято решение о разрешении продукции животноводческого происхождения в РФ", - говорится в официальном заявлении агентства.

Напомним, что 4 марта в центре Тбилиси собрался многотысячный митинг в поддержку Украины в войне с РФ.