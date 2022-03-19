В Украине снижены цены на бензин и дизельное топливо

Как сообщает Министерство экономики, с сегодняшнего дня цены на топливо в Украине снизятся. Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 грн за литр). Бензин – более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр).





Это произошло благодаря решениям, принятым Правительством и Парламентом. В частности, Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%.









«Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального понижения налогов цена снижается.





Благодаря этому сможем аккумулировать достаточное количество ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания.





Доступное горючее позволит активировать ряд экономических процессов, которые приблизят Украину к победе», — говорится в сообщении Министерства.