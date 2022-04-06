5 вопросов о валюте. Каким будет курс гривны после войны

Виталий Ваврищук из группы ICU рассказывает, почему разрушение промышленности не приведет к быстрому снижению курса гривни, а НБУ еще долго будет вынужден сохранять ограничения на валютном рынке





Война могла отправить курс гривни по отношению к доллару в космос. Однако этого не произошло из-за жестких действий Национального банка Украины. Более того, гривня даже постепенно отыгрывает позиции. Что происходит на наличном валютном рынке, от чего он зависит и каким может быть после окончания войны, рассказывает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.





НБУ зафиксировал курс на уровне 29,25 грн/$ в самом начале войны. В обменных пунктах на западе страны с тех пор продажа доллара подешевела с 34−35 до 32 грн/$. В чем причина?









Причин несколько. Во-первых, произошло резкое падение доходов населения, поэтому домохозяйства с низким и средним уровнем доходов сейчас постепенно тратят гривню для финансирования текущих расходов. Они не пытаются приобрести иностранную валюту по какой-либо цене. Также из-за падения доходов многие домохозяйства вынуждены использовать валютные сбережения и продавать наличную валюту.





Во-вторых, снизился спрос физических лиц, которым из-за вынужденной эмиграции нужна валюта для расходов за границей. Административные ограничения на использование средств с банковских счетов достаточно мягкие и удобнее оплачивать текущие расходы за рубежом гривневыми картами.





В-третьих, физические лица воспользовались лазейками в административных ограничениях НБУ и покупали доллары и евро путем переводов гривни на криптокошельки или же снимая наличную валюту за границей по фиксированному довоенному обменному курсу. На сегодняшний день все еще выгоднее положить средства на гривневый счет в банке и затем гривню конвертировать в валюту одним из доступных способов, чем покупать валюту дороже на наличном валютном рынке.





Наличный рынок диктует реальный курс?





Нет, ведь на сегодняшний день наличный рынок валюты очень мал по объемам и он практически не связан с другими сегментами валютного рынка. Наличный валютный рынок отражает равновесный курс в очень узком сегменте и вряд ли является индикатором возможного равновесного курса в будущем.





В обычное время курс зависит от объемов украинского экспорта и импорта, спроса и предложения на валюту. Как сейчас выглядит наш торговый баланс?





По информации Министерства экономики в марте наблюдался профицит торговли товарами — экспорт превышал импорт. Однако не факт, что выручка от экспорта попала в Украину в марте, поэтому, вероятно, положительный баланс торговли товарами не обеспечил соответствующий чистый приток валюты в страну. Баланс торговли услугами, вероятно, был отрицательным из-за значительного роста количества переселенцев в Европу, которые часто должны были самостоятельно оплачивать транспорт, жилье и другие текущие расходы за рубежом. Все эти расходы в платежном балансе фиксируются как импорт услуг в Украину.





Уже разрушена Азовсталь, есть плохие новости о Мариупольском меткомбинате им. Ильича. Если война затянется, то точно пострадают другие крупные экспортные предприятия. Также под вопросом посевная. Все это потенциально означает меньшее количество валюты в государстве. Насколько это плохие новости для гривни?





Разрушение крупных экспортоориентированных предприятий, снижение посевов масличных и зерновых культур в сочетании с трудностями с транспортировкой товаров за границу существенно снизят приток валюты от экспортеров в последующие год-полтора. Однако резко снизятся и объемы импорта инвестиционных и потребительских товаров из-за падения доходов и ухудшения условий работы бизнеса. К сожалению, объемы импорта энергоносителей будут оставаться крайне высокими. Хотя из-за кризиса экономика потребует меньше газа и других энергоносителей, их стоимость сегодня иногда рекордно высока. Поэтому это будет оказывать существенное давление на показатели торгового и платежного балансов, а значит, и на валютный рынок.





Кем может быть курс после войны и от чего он будет зависеть?





Курс будет в значительной степени зависеть от выбранных НБУ темпов открытия валютного рынка и возможностей проводить валютные интервенции. По нашему мнению, даже после завершения войны ограничения на валютном рынке будут оставаться жесткими, в частности импортеры смогут приобретать валюту только для ввоза товаров критического импорта. Также будут длительное время сохраняться ограничения на движение капитала — выплаты дивидендов, процентов, возврат прямых и портфельных инвестиций, переводы физических и юридических лиц. В целом же даже при очень медленной либерализации валютного рынка вероятно будет сохраняться дефицит иностранной валюты на рынке, а потому НБУ будет вынужден длительное время проводить интервенции по продаже валюты. Объемы таких интервенций будут в значительной степени зависеть от объема помощи, предоставляемой Украине международными партнерами.



