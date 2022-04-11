Восстановление Украины. Кабмин выделил первый миллиард

Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета на 2022 первый миллиард гривень: 400 млн грн для Киевской области, по 250 млн грн для Черниговской и Сумской, 100 млн грн для Житомирской. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Деньги пойдут на ремонт инженерных сетей и систем тепла, газа, воды, электроэнергии и разборки разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и т.д.

"Это только первый этап, и предстоит еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", – заявил Шмыгаль.

Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области, а координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий.





2 апреля министр развития громад Алексей Чернышов сообщил, что в результате российско-украинской войны в Украине уничтожено или повреждено около 6800 жилых домов.





В одном только Харькове разрушены более тысячи объектов жилого фонда. Большое количество домов уничтожено в Чернигове и Мариуполе.