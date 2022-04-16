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Экономика и Финансы
15 апреля 22, 23:02
Банки відновили продаж валюти: скільки просять за долар
доллар,,Гривна,,Валюта
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Більшість українських банків 15 квітня відновили продаж готівкової валюти після дозволу НБУ.

Більшість українських банків 15 квітня відновили продаж готівкової валюти після дозволу НБУ. При цьому вони встановили курс на максимально дозволеному рівні - офіційний курс плюс 10%, що становить 32,17-32,18 грн/$1. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На валютний ринок вийшли більшість банків, серед яких ПриватБанк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, ОТП-Банк, Райффайзен Банк.

Є винятки, зокрема державний Укргазбанк декларує продаж по 31 грн/$1, а державний Ощадбанк поки що, як і раніше, валюту не продає.

Щодо курсу купівлі валюти, то майже у трьох держбанків його встановлено на мінімально можливому рівні - офіційному курсі НБУ 29,2549 грн/$1, і лише Укргазбанк пропонує 29,5 грн/$1.

Водночас багато комерційних банків пропонують більш вигідні котирування, зокрема Райффайзен - 31,45 грн/$1, Альфа-Банк і ТАСкомбанк - 31,5 грн/$1.

Згідно з даними ресурсів Мінфін і Finance.ua, легалізація продажу готівкової валюти призвела до зниження її курсу на "чорному" ринку на 0,2-0,3 грн - до 32,2-32,6 грн/$1.

Нагадаємо, що НБУ 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, крім продажу валюти, і зафіксував курс на рівні офіційного на той день - 29,2549 грн/$1.
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