monobank запускает продажу военных облигаций

Выход обновления monobank, которое принесет простую возможность купить военные облигации, анонсировал соучредитель Олег Гороховский.





Апдейт выйдет одновременно на Android и iOS уже завтра, 29 апреля.





Минимальный срок — полгода, купить можно от 1 облигации. Доходность военных облигаций составляет 11% годовых. Выплаты на 100% гарантированы министерством финансов Украины.









Условия покупки военных облигаций в monobank





«Сделали все очень просто.





Покупая облигацию, вы перечисляете деньги в бюджет, помогаете обеспечить стабильность экономики и приближаете Украину к победе. А еще зарабатываете до 11% годовых в гривне, - Олег Гороховский украинский бизнесмен и соучредитель monobank





Военные облигации — разновидность облигаций внутреннего государственного займа — государственных ценных бумаг, эмитентом которых является Министерство финансов Украины. Они размещаются на внутреннем рынке государственных ценных бумаг Украины. Их особенность в том, что облигации целевые — средства от размещения государство будет направлять на финансирование Вооруженных сил Украины и потребностей страны в условиях военного положения. Государство гарантирует владельцам Военных облигаций выплату их нарицательной стоимости и дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.





Еще интересный момент — согласно решению НБУ, при покупке Военных облигаций проверка источников происхождения средств не осуществляется.