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Экономика и Финансы
28 апреля 22, 21:31
monobank запускает продажу военных облигаций
военные облигации
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Выход обновления monobank, которое принесет простую возможность купить военные облигации, анонсировал соучредитель Олег Гороховский.
Выход обновления monobank, которое принесет простую возможность купить военные облигации, анонсировал соучредитель Олег Гороховский.

Апдейт выйдет одновременно на Android и iOS уже завтра, 29 апреля.

Минимальный срок — полгода, купить можно от 1 облигации. Доходность военных облигаций составляет 11% годовых. Выплаты на 100% гарантированы министерством финансов Украины.


Условия покупки военных облигаций в monobank

«Сделали все очень просто.

Покупая облигацию, вы перечисляете деньги в бюджет, помогаете обеспечить стабильность экономики и приближаете Украину к победе. А еще зарабатываете до 11% годовых в гривне, - Олег Гороховский украинский бизнесмен и соучредитель monobank

Военные облигации — разновидность облигаций внутреннего государственного займа — государственных ценных бумаг, эмитентом которых является Министерство финансов Украины. Они размещаются на внутреннем рынке государственных ценных бумаг Украины. Их особенность в том, что облигации целевые — средства от размещения государство будет направлять на финансирование Вооруженных сил Украины и потребностей страны в условиях военного положения. Государство гарантирует владельцам Военных облигаций выплату их нарицательной стоимости и дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

Еще интересный момент — согласно решению НБУ, при покупке Военных облигаций проверка источников происхождения средств не осуществляется.
ITC.ua
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