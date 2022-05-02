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Экономика и Финансы
1 мая 22, 22:25
Что ждет украинцев в мае: пять новшеств коснутся каждого
май
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С 1 мая украинцев ожидают важные изменения, связанные с войной и ситуацией в мире
К чему нужно быть готовыми украинцам в мае?

Дополнительных выходных в мае не будет
Традиционных выходных, которые имели украинцы в мае, не будет. Имеются в виду выходные на День труда 1 мая и День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая. Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" №2136-XI от 15.03.2022 года были установлены новые правила выходных во время войны.

Не все внутриперемещенные лица будут получать помощь от государства
С мая правила выплат пособия внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) изменились. Речь идет о ежемесячной помощи 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. С мая помощь выплачивается только переселенцам, переместившимся из регионов, где проходят боевые действия или с оккупированных мест, или тем переселенцам, чье жилье в результате войны оказалось разрушенным или непригодным для проживания (о чем предоставлена заявка в "Дії").

Цены на горючее будут расти
Повышение цен на горючее на АЗС в отдельных регионах страны является результатом ударов по топливной инфраструктуре Украины. В первую очередь речь идет об уничтожении Кременчугского НПЗ, который был основным производителем горючего в Украине. И хотя, как сообщила первый вице-премьер – минист экономики Украины Юлия Свириденко, дефицит горючего в ближайшие 7 дней будет ликвидирован, ожидается подорожание нефтепродуктов.

Изменится порядок начисления пенсий при потере кормильца
Члены семей лиц, пропавших без вести, смогут получить пенсию по потере кормильца. Подать заявление о без вести пропавшем человеке можно по телефону горячей линии Национальной полиции: 089 420 18 67. Через месяц с даты внесения информации об исчезновении человека в Единый реестр досудебных расследований члены семьи таких людей могут получать пенсии.

"ПриватБанк" закроет некоторые счета
С 1 мая "ПриватБанк" закрывает счет "Бонус+". Все неиспользованные средства на виртуальных счетах будут направлены на нужды армии и восстановление Украины.

Изменился порядок продления и переназначения всех видов соцвыплат
Кабинет министров Украины отменил процедуры, связанные с предоставлением подтверждающих документов для продления соцвыплат или их переназначения. На практике это означает, что если раньше до определенного срока нужно было подавать в социальную службу документы для продления выплат, то теперь социальные выплаты будут начисляться автоматически. Документы нужно будет предоставить только через месяц после окончания военного положения.

Источник: tsn.ua
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