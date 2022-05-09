Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
9 мая 22, 20:16
Білл Гейтс прогнозує спад світової економіки через війну
Білл Гейтс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Підвищення відсоткових ставок у всьому світі може призвести до глобального уповільнення економіки.

Про це заявив мільярдер і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, повідомляє Bloomberg.

Бізнесмен назвав причиною світового економічного спаду російську агресію проти України, зокерма зрив повівної кампанії, а також наслідки пандемії коронавірусу.

За словами Гейтса, ситуація в Україні вже призвела до різкого зростання цін на сировину, а також до "деяких проблем із ланцюжками постачання".

На цьому тлі багато країн, зокрема США, Велика Британія та Індія, почали підвищувати відсоткові ставки, щоб приборкати інфляцію. Це "зрештою призведе до уповільнення економічного зростання", переконаний бізнесмен.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, за підсумками 2022 року зростання світового ВВП знизиться з 4,4% до 3,6%, а ВВП Росії скоротиться на 8,5%.

Раніше повідомлялось, що війна в Україні може призвести до злиднів і голоду до 1,7 млрд людей.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Сегодня Украина чтит жертв голодоморов – список мероприятий
Гейтс предрек пандемии страшнее COVID
Solar Orbiter зафиксировал корональный выброс на Солнце
Европейская комиссия предупредила об угрозе голода в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей