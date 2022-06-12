Зростання пенсій: кому збільшили виплати до 40%

Пенсіонери, які після призначення пенсій працювали та відмовилися від отримання виплат або побажали отримувати пенсію з пізнішого терміну, тепер отримають надбавки до пенсії. Про це повідомили у прес-службі Пенсійного фонду України.





При цьому збільшення пенсії буде суттєвим. Так, розмір надбавок становить 10% від основного розміру пенсії за повний рік після призначення пенсії, але не більше 40%.





Уточнюється, що суму збільшення виплат розраховують із основного розміру пенсії, який пенсіонер отримував до 1 січня 2004 року, тобто до набрання чинності Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».





Який розмір надбавки?





- за 1 рік після виходу на пенсію – 6% від основного розміру пенсії;

- за 2 роки роботи – 12%;

- за 3 роки роботи – 18%;

- за 4 роки роботи – 24%.





Перераховані пенсії виплачуватимуть у червні з доплатою 30 квітня 2022 року.





Нагадаємо, цього року пенсії у працюючих пенсіонерів у середньому зросли на 168 грн.





Раніше повідомлялося, що український уряд має кілька варіантів вирішення ситуації з виплатою пенсії на окупованих територіях.



