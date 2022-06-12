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Экономика и Финансы
12 июня 22, 11:40
Зростання пенсій: кому збільшили виплати до 40%
пенсия
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Пенсіонерам, яким відстрочили вихід на пенсію, підняли суму виплат.
Пенсіонери, які після призначення пенсій працювали та відмовилися від отримання виплат або побажали отримувати пенсію з пізнішого терміну, тепер отримають надбавки до пенсії. Про це повідомили у прес-службі Пенсійного фонду України.

При цьому збільшення пенсії буде суттєвим. Так, розмір надбавок становить 10% від основного розміру пенсії за повний рік після призначення пенсії, але не більше 40%.

Уточнюється, що суму збільшення виплат розраховують із основного розміру пенсії, який пенсіонер отримував до 1 січня 2004 року, тобто до набрання чинності Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Який розмір надбавки?

- за 1 рік після виходу на пенсію – 6% від основного розміру пенсії;
- за 2 роки роботи – 12%;
- за 3 роки роботи – 18%;
- за 4 роки роботи – 24%.

Перераховані пенсії виплачуватимуть у червні з доплатою 30 квітня 2022 року.

Нагадаємо, цього року пенсії у працюючих пенсіонерів у середньому зросли на 168 грн.

Раніше повідомлялося, що український уряд має кілька варіантів вирішення ситуації з виплатою пенсії на окупованих територіях. 

Джерело: zn.ua
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