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Экономика и Финансы
19 июня 22, 17:44
Кабмін змінив правила нарахування субсидії
субсидия
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Субсидії тепер призначатимуться по-новому.
Нововведення стосуються випадків, коли рішення про призначення (відновлення) житлової субсидії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. 

У нових змінах йдеться про надання субсидії у виняткових випадках або призначення субсидії на опалювальний сезон, коли в результаті агресії рф споживачі залишилися без централізованого теплопостачання або без природного газу та обігріватимуться електроприладами.

Уряд наприкінці минулого місяця — 25 травня — затвердив зміни до Порядку призначення субсидій. Норми, що з’явилися, стосуються випадків, коли рішення про призначення (відновлення) житлової субсидії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, пише видання napensii.ua.

Акт обстеження складається посадовою особою виконавчого органу влади та передається територіальному управлінню соцзахисту населення. При цьому в акті зазначаються:

- відомості про особу, яка звернулася за житловою субсидією (прізвище, ім’я та по батькові; адреса, за якою особа зареєстрована або фактично проживає);

- відомості про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні та тих, що фактично проживають (прізвище, ім’я, по батькові; родинний зв’язок із заявником);

- факт відключення домогосподарства від централізованого опалення та використання для обігріву побутових електроприладів;

- факт передачі в оренду житлового приміщення, на яке оформлено спадщину (у будь-кого зі складу домогосподарства);

- наявність у житловому приміщенні різних особових рахунків або наявність за однією адресою кількох житлових приміщень із розділеними особовими рахунками;

- відомості про майнове становище, додаткові джерела існування членів домогосподарства, не зазначені в декларації про доходи та витрати.

Джерело: Ракурс
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