Кабмін змінив правила нарахування субсидії

Нововведення стосуються випадків, коли рішення про призначення (відновлення) житлової субсидії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.





У нових змінах йдеться про надання субсидії у виняткових випадках або призначення субсидії на опалювальний сезон, коли в результаті агресії рф споживачі залишилися без централізованого теплопостачання або без природного газу та обігріватимуться електроприладами.





Уряд наприкінці минулого місяця — 25 травня — затвердив зміни до Порядку призначення субсидій. Норми, що з’явилися, стосуються випадків, коли рішення про призначення (відновлення) житлової субсидії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, пише видання napensii.ua.





Акт обстеження складається посадовою особою виконавчого органу влади та передається територіальному управлінню соцзахисту населення. При цьому в акті зазначаються:





- відомості про особу, яка звернулася за житловою субсидією (прізвище, ім’я та по батькові; адреса, за якою особа зареєстрована або фактично проживає);





- відомості про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні та тих, що фактично проживають (прізвище, ім’я, по батькові; родинний зв’язок із заявником);





- факт відключення домогосподарства від централізованого опалення та використання для обігріву побутових електроприладів;





- факт передачі в оренду житлового приміщення, на яке оформлено спадщину (у будь-кого зі складу домогосподарства);





- наявність у житловому приміщенні різних особових рахунків або наявність за однією адресою кількох житлових приміщень із розділеними особовими рахунками;





- відомості про майнове становище, додаткові джерела існування членів домогосподарства, не зазначені в декларації про доходи та витрати.



