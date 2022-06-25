Украина – кандидат в члены ЕС. Что даст новый статус бизнесу

23 июня Европейский парламент принял историческую резолюцию о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС – "безотлагательно". За возможность стать частью европейской семьи тысячи украинцев выходили на митинги во время Революцию Достоинства.





Приобретение этого статуса открывает перед Украиной возможности для привлечения дополнительного финансирования и в то же время является стимулом для проведения необходимых реформ. В условиях войны – это острая необходимость.





На что же может рассчитывать украинский бизнес?





Новые возможности





Кандидатство создает для Украины сразу шесть новых возможностей, указывает премьер-министр Украины Денис Шмигаль:





- юридическое закрепление европейского будущего Украины;

- завершение всеобъемлющей трансформации всех сфер жизни страны при поддержке Еврокомиссии;

- полноправное участие в программах и инициативах ЕС;

- для инвесторов, защищенность бизнеса;

- доступ к финансовой помощи странам, готовящимся ко вступлению в ЕС (гранты, инвестиции или техническая помощь).





Для бизнеса во время войны важно то, что улучшится и упростится доступ к рынку ЕС, сейчас для этого делается много шагов, после получения статуса эта работа может ускориться, также указывает премьер.





Статус кандидата для Украины означает, что когда-то она станет полноценной членом Евросоюза, то есть как минимум имиджевая составляющая нашей страны значительно улучшится: "Это означает, что в дальнейшем у нас будет прогнозируемая среда и понятное направление ее эволюции. И это создает для нас новые инвестиционные возможности", – объясняет LIGA.net Вероника Мовчан, директор Института экономических исследований и политических консультаций.





Хотя эффект от предоставления кандидатства Украине до полномасштабного вторжения России и сейчас – совершенно разный, указывает она. Пока идет война – на частные инвестиции рассчитывать сложно, говорит в комментарии LIGA.net Светлана Таран, руководитель Центра аналитики международной торговли Trade+ Киевской школы экономики.





Но вопрос инвестиций – это не дело одного – двух лет, а скорее пяти – десяти, объясняет Мовчан: на страну-кандидата, на ее рынки начинают совершенно по-другому смотреть: "инвесторы понимают, что в перспективе нескольких лет данный рынок станет частью значительно большего, к тому же – рынка без ограничений".





Впрочем, в ближайшей перспективе больше шансов получить более широкий доступ к программам и фондам ЕС, считает Таран.





На какую финансовую поддержку может рассчитывать Украина





Опыт стран Центральной и Восточной Европы показывает, что в предвступительный период начинает расти ВВП страны-кандидата. В частности, еще до вступления Польша получала финансирование через три программы: PHARE, SAPARD и ISPA, отмечает Юрий Гайдай, старший экономист Центра экономической стратегии:





"За первые 10 лет Польша получила в рамках программы эквивалент более 2 млрд евро".





С 2007 года Европейский Союз перешел на единственный предвступительный инструмент финансовой помощи – IРА (Instrument for Pre-Accession Assistance), направленный на поддержку реформ путем предоставления финансовой и технической помощи. Указанным инструментом могут пользоваться как кандидаты на вступление в ЕС, так и потенциальные кандидаты, пишут в колонке Liga Zakon юристы LCF Law Group Юлия Атаманова и Дмитрий Каба.





Такая помощь может предоставляться через гранты, инвестиции или в качестве технической помощи на семь лет (третья версия ІРА - с 2021 по 2027 годы).





На этот период общая сумма расходов ІРА составляет около 14,2 млрд евро. Его основная цель разделена на пять тематических приоритетов:





- укрепление верховенства права, демократии, защиты прав и основных свобод;

- эффективное госуправление, включая сферы публичных закупок и госпомощи;

- "зеленая" повестка дня;

- конкуренция и всеобъемлющий экономический рост, сосредоточение внимания на малом и среднем предпринимательстве и развитии с/х и сельских местностей;

- территориальное и трансграничное сотрудничество.





Кроме денег от инструмента ІРА Украина может получить доступ к индивидуальным программам и проектам финансовой поддержки Европейского Союза, объясняют юристы.





Например, в 2014 году заработал так называемый "Берлинский процесс", целью которого было объединить рынки шести стран Западных Балкан и, в дальнейшем, унифицировать их с рынком Европейского Союза.





Также не исключено, что, учитывая условия, в которых Украина приобретет статус кандидата, для нас будут разработаны отдельные механизмы финансовой поддержки с акцентом на восстановление поврежденной и уничтоженной инфраструктуры.









Какими могут быть требования и сроки





Финансирование от ЕС не привязано к дате обретения статуса кандидата, а начнется по результатам переговоров насчет дорожной карты или плану действий относительно выполнения требований по членству в ЕС, объясняет Мовчан.





По предварительным подсчетам, Украине в короткой перспективе предстоит принять более 70 законов, а всего – "закрыть 35 глав", сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире информационного телемарафона.





То есть получение фондов зависит от реформ. Поэтому сначала можно ожидать, что будет принят План экономического восстановления Украины с перечнем реформ и под этот план будут выделяться средства, объясняет Таран из KSE.





До конца 2022 года Еврокомиссия будет отслеживать выполнение семи ключевых требований:





- реформа Конституционного Суда, согласно рекомендациям Венецианской комиссии;

- продолжение реформ судебной системы;

- усиление борьбы с коррупцией, назначение нового руководителя САП и нового директора НАБУ;

- принятие закона о борьбе с отмыванием денег;

- имплементация антиолигархического закона;

- введение независимого регулятора СМИ, согласование законодательства об аудиовизуальных медиауслугах с европейским;

- завершение реформы законодательства о нацменьшинствах.





Именно от скорости продвижения в реформировании будут зависеть сроки обретения Украиной членства, объясняет Мовчан. В среднем страны становились членами ЕС после восьми лет кандидатства, указывает она.





"В то же время Украина имеет определенный плюс – соглашение об ассоциации подготовило нас к экономической интеграции. Здесь Украина значительно лучше готова, чем другие страны со статусом кандидата. Так что если мы будем активно делать шаги навстречу ЕС в вопросах реформирования, думаю, реалистично стать членом ЕС уже через два – три года", – считает Мовчан.



