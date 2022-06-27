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Экономика и Финансы
27 июня 22, 18:28
«ПриватБанк» начинает выплату денежных пособий подросткам
гуманитарная помощь, ПриватБанк
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«ПриватБанк» начинает выплату денежных переводов Western Union с финансовой помощью внутренне перемещенным лицам от международных организаций для украинцев, которые были вынуждены искать убежище в безопасных регионах из-за войны и которым на момент оказания помощи было от 14 до 18 лет.
Для получения помощи (Всемирная продовольственная программа ООН, ВПП), которая составляет 2200 гривен, несовершеннолетние украинцы должны открыть карту для платежей в ПриватБанке. Это можно сделать в любом отделении банка, присутствие родителей или опекунов при оформлении карты не требуется. Зачисление и снятие финансовой помощи — без комиссии.

Украинцы в возрасте от 14 до 16 лет после получения SMS-сообщения с контрольным номером перевода Western Union могут получить перевод только на карту ПриватБанка в Приват24 или отделении банка.

Для клиентов в возрасте от 16 до 18 лет перевод Western Union будет доступен для оплаты во всех каналах ПриватБанка: Приват24, банкоматах, терминалах самообслуживания, отделениях банков. Кроме того, вы можете зачислить перевод на карту, обратившись в службу поддержки по телефону 3700 или в чате «Помощь онлайн».
ITC.ua
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