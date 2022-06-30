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Экономика и Финансы
29 июня 22, 23:18
Наскільки зростуть пенсії з 1 липня в Україні
пенсії
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Такі заходи є плановими та закладені урядом у бюджет-2022
З 1 липня 2022 року для українських пенсіонерів зростуть мінімальна та максимальна пенсії. Це підвищення пов'язане зі збільшення прожиткового мінімуму.

Такі заходи є плановими та закладені Кабінетом міністрів у бюджет-2022, повідомляє НВ.

Яким буде прожитковий мінімум з 1 липня:

2508 грн — загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць;
2201 грн — для дітей до 6 років;
2744 грн — для дітей від 6 до 18 років;
2600 грн — для працездатних осіб;
2027 грн — для осіб, які втратили працездатність.

Пенсійні виплати пов’язані з прожитковим мінімум, встановленим для осіб, що втратили працездатність.

Як зросте мінімальна пенсія. Мінімальна пенсія зросте з 1934 до 2027 грн (підвищення складе 93 грн).

Як зросте максимальна пенсія. Максимальна пенсія зросте з 19340 до 20270 грн (підвищення складе 930 грн).

Джерело: parlament.ua
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