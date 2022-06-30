Наскільки зростуть пенсії з 1 липня в Україні

З 1 липня 2022 року для українських пенсіонерів зростуть мінімальна та максимальна пенсії. Це підвищення пов'язане зі збільшення прожиткового мінімуму.





Такі заходи є плановими та закладені Кабінетом міністрів у бюджет-2022, повідомляє НВ.





Яким буде прожитковий мінімум з 1 липня:





2508 грн — загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць;

2201 грн — для дітей до 6 років;

2744 грн — для дітей від 6 до 18 років;

2600 грн — для працездатних осіб;

2027 грн — для осіб, які втратили працездатність.





Пенсійні виплати пов’язані з прожитковим мінімум, встановленим для осіб, що втратили працездатність.





Як зросте мінімальна пенсія. Мінімальна пенсія зросте з 1934 до 2027 грн (підвищення складе 93 грн).





Як зросте максимальна пенсія. Максимальна пенсія зросте з 19340 до 20270 грн (підвищення складе 930 грн).



