Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
29 июня 22, 23:36
Три важных изменения для украинцев с 1 июля
соцобеспечение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пенсии, выплаты, коммуналка
Уже с 1 июля этого года украинцев ждут три важных изменения. Они будут касаться пенсий, социальных выплат и коммунальных платежей.

Повышение пенсий

Украинские пенсионеры будут получать большие выплаты уже со следующего месяца.

Повышение минимума и максимума пенсионных выплат связано с ростом прожиточного минимума. В частности, принимается во внимание прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. На 1 июля 2022 года он составит 2027 грн.

Минимальная пенсия
Минимальная пенсия вырастет на 93 грн и составит с 1 июля 2027 года.

Максимальная пенсия
Максимальную пенсию повысят на 930 грн — 20270 грн с 1 июля.

Социальные выплаты

Поскольку базой для начисления социальных выплат является прожиточный минимум, его рост приведет и к росту денежной помощи.

Напомним, размер прожиточного минимума с 1 июля 2022 установлен на уровне:

2508 грн — общий показатель на одного человека в расчете на месяц;
2201 грн — для детей до 6 лет;
2744 грн — для детей от 6 до 18 лет;
2600 грн — для трудоспособных лиц;
2027 грн — для лиц, потерявших трудоспособность.

Алименты

Минимальные размеры алиментов регулируются Семейным кодексом Украины, в частности, устанавливаются в соответствии с прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста. С 1 июля 2022 года размеры алиментов будут следующими:

1) минимальная рекомендуемая сумма алиментов:

Алименты на ребенка в 2022 году. Минимальный и максимальный размеры, этапы повышения и ответственность за неуплату

2201 гривен — для детей до 6 лет;
2744 гривен — для детей от 6 до 18 лет;

2) минимальный гарантированный размер алиментов (50% от прожиточного минимума):

1100,50 гривен — для детей до 6 лет;
1372 гривен — для детей от 6 до 18 лет.

Отметим, что рекомендуемый размер алиментов может быть назначен в судебном порядке только в том случае, если у плательщика алиментов достаточный заработок (доход). В то же время понятие достаточного заработка (дохода) законодательно не определено.

Декретные выплаты

Размер пособия по беременности и родам составляет 100% от среднемесячного дохода женщины по месту ее официальной работы. Неработающим и женщинам, не являющимся ФЛПами/ФОПами, уплачивающими ЕСВ, такие выплаты могут начисляться в размере не менее 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц — от 650 грн в месяц с 1 июля текущего года.

Срок, за который выплачивается пособие, составляет:

126 календарных дней — при нормальном течении родов;
140 календарных дней — при осложненных родах;
180 календарных дней — для женщин-чернобыльцев.

Таким образом, размер пособия по беременности и родам с 1 июля 2022 года составит:

2730 грн — за 126 дней декретного отпуска;
3033,33 грн — за 140 дней декретного отпуска;
3900 грн — за 180 дней декретного отпуска.

Помощь одиноким матерям

Поскольку размер пособия одиноким матерям определяется как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи, то с 1 июля 2022 года он составит:

Социальные выплаты на детей: как вырастут пособия в 2022 году

до 2201 грн — на детей до 6 лет;
до 2744 грн — на детей в возрасте 6−18 лет;
до 2600 грн — на студентов стационара от 18 до 23 лет.

Помощь на детей, над которым установлена опека или попечительство

С 1 июля 2022 года размер такого пособия равен двум с половиной прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста, для детей с инвалидностью — трем прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста, т. е.

5502,5 грн — на детей до 6 лет;
6860 грн — на детей в возрасте 6−18 лет;
6603 грн — на детей до 6 лет с инвалидностью;
8232 грн — на детей от 6 до 18 лет с инвалидностью.

Пособие по временной безработице

Согласно закону Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы размер пособия по временной безработице устанавливается на уровне, не превышающем 4-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Таким образом, максимальный размер пособия по безработице будет составлять с 1 июля 2022 года не более 10400 грн (2600 грн*4).

Коммуналка

Тарифы на газ
Напомним, из- за несостоятельности многих газсбытов выполнить условия НАК Нафтогаз по закупке дешевого газа для населения, последний стал поставщиком газа для 8,8 млн хозяйств. Эти пользователи также будут получать услуги по фиксированной цене — 7,96 грн/м³ (с НДС, без стоимости транспортировки).

Однако новые клиенты должны зарегистрироваться в компании и получить личные счета в Нафтогазе.

В то же время, с 1 июля 2022 года небытовым потребителям для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком не нужно предоставлять ни письменное разрешение на переход, ни акт сверки или справку от действующего поставщика с удостоверением отсутствия просроченной задолженности.

Такое решение, направленное на упрощение условий изменения поставщика небытовыми потребителями, было принято на заседании НКРЭКУ 21 июня 2022 года.

Тарифы на воду

Тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения, как и в июне, в июле останутся на уровне действующих тарифов до 24 февраля текущего года. Это закреплено соответствующим правительственным постановлением.

Тарифы на электроэнергию

Кабмин продолжил действие тарифов на электроэнергию для населения.

В частности, согласно соответствующему постановлению действующие тарифы будут действовать до 31 октября 2022 года.

Напомним, в рамках тарифов на электроснабжение, сумма в платежке будет так же зависеть от объема потребленных киловатт-часов, а именно:

1,44 грн/кВт-час — за месячное потребление до 250 кВт-час;
1,68/кВт-час — за месячное потребление свыше 250 кВт-ч.

Источник: .nv.ua
Ещё по теме:
Фонд гарантирования вкладов проведет выплаты через Укринбанк
Пенсии в Украине обеспечат вымирание пенсионеров
Все выплаты в зоне АТО возобновятся после местных выборов
Должников по коммуналке будут наказывать гривной
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Наскільки зростуть пенсії з 1 липня в Україні
Лента новостей