Три важных изменения для украинцев с 1 июля

Уже с 1 июля этого года украинцев ждут три важных изменения. Они будут касаться пенсий, социальных выплат и коммунальных платежей.
Повышение пенсий
Украинские пенсионеры будут получать большие выплаты уже со следующего месяца.
Повышение минимума и максимума пенсионных выплат связано с ростом прожиточного минимума. В частности, принимается во внимание прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. На 1 июля 2022 года он составит 2027 грн.
Минимальная пенсия
Минимальная пенсия вырастет на 93 грн и составит с 1 июля 2027 года.
Максимальная пенсия
Максимальную пенсию повысят на 930 грн — 20270 грн с 1 июля.
Социальные выплаты
Поскольку базой для начисления социальных выплат является прожиточный минимум, его рост приведет и к росту денежной помощи.
Напомним, размер прожиточного минимума с 1 июля 2022 установлен на уровне:
2508 грн — общий показатель на одного человека в расчете на месяц;
2201 грн — для детей до 6 лет;
2744 грн — для детей от 6 до 18 лет;
2600 грн — для трудоспособных лиц;
2027 грн — для лиц, потерявших трудоспособность.
Алименты
Минимальные размеры алиментов регулируются Семейным кодексом Украины, в частности, устанавливаются в соответствии с прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста. С 1 июля 2022 года размеры алиментов будут следующими:
1) минимальная рекомендуемая сумма алиментов:
Алименты на ребенка в 2022 году. Минимальный и максимальный размеры, этапы повышения и ответственность за неуплату
2201 гривен — для детей до 6 лет;
2744 гривен — для детей от 6 до 18 лет;
2) минимальный гарантированный размер алиментов (50% от прожиточного минимума):
1100,50 гривен — для детей до 6 лет;
1372 гривен — для детей от 6 до 18 лет.
Отметим, что рекомендуемый размер алиментов может быть назначен в судебном порядке только в том случае, если у плательщика алиментов достаточный заработок (доход). В то же время понятие достаточного заработка (дохода) законодательно не определено.
Декретные выплаты
Размер пособия по беременности и родам составляет 100% от среднемесячного дохода женщины по месту ее официальной работы. Неработающим и женщинам, не являющимся ФЛПами/ФОПами, уплачивающими ЕСВ, такие выплаты могут начисляться в размере не менее 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц — от 650 грн в месяц с 1 июля текущего года.
Срок, за который выплачивается пособие, составляет:
126 календарных дней — при нормальном течении родов;
140 календарных дней — при осложненных родах;
180 календарных дней — для женщин-чернобыльцев.
Таким образом, размер пособия по беременности и родам с 1 июля 2022 года составит:
2730 грн — за 126 дней декретного отпуска;
3033,33 грн — за 140 дней декретного отпуска;
3900 грн — за 180 дней декретного отпуска.
Помощь одиноким матерям
Поскольку размер пособия одиноким матерям определяется как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи, то с 1 июля 2022 года он составит:
Социальные выплаты на детей: как вырастут пособия в 2022 году
до 2201 грн — на детей до 6 лет;
до 2744 грн — на детей в возрасте 6−18 лет;
до 2600 грн — на студентов стационара от 18 до 23 лет.
Помощь на детей, над которым установлена опека или попечительство
С 1 июля 2022 года размер такого пособия равен двум с половиной прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста, для детей с инвалидностью — трем прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста, т. е.
5502,5 грн — на детей до 6 лет;
6860 грн — на детей в возрасте 6−18 лет;
6603 грн — на детей до 6 лет с инвалидностью;
8232 грн — на детей от 6 до 18 лет с инвалидностью.
Пособие по временной безработице
Согласно закону Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы размер пособия по временной безработице устанавливается на уровне, не превышающем 4-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Таким образом, максимальный размер пособия по безработице будет составлять с 1 июля 2022 года не более 10400 грн (2600 грн*4).
Коммуналка
Тарифы на газ
Напомним, из- за несостоятельности многих газсбытов выполнить условия НАК Нафтогаз по закупке дешевого газа для населения, последний стал поставщиком газа для 8,8 млн хозяйств. Эти пользователи также будут получать услуги по фиксированной цене — 7,96 грн/м³ (с НДС, без стоимости транспортировки).
Однако новые клиенты должны зарегистрироваться в компании и получить личные счета в Нафтогазе.
В то же время, с 1 июля 2022 года небытовым потребителям для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком не нужно предоставлять ни письменное разрешение на переход, ни акт сверки или справку от действующего поставщика с удостоверением отсутствия просроченной задолженности.
Такое решение, направленное на упрощение условий изменения поставщика небытовыми потребителями, было принято на заседании НКРЭКУ 21 июня 2022 года.
Тарифы на воду
Тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения, как и в июне, в июле останутся на уровне действующих тарифов до 24 февраля текущего года. Это закреплено соответствующим правительственным постановлением.
Тарифы на электроэнергию
Кабмин продолжил действие тарифов на электроэнергию для населения.
В частности, согласно соответствующему постановлению действующие тарифы будут действовать до 31 октября 2022 года.
Напомним, в рамках тарифов на электроснабжение, сумма в платежке будет так же зависеть от объема потребленных киловатт-часов, а именно:
1,44 грн/кВт-час — за месячное потребление до 250 кВт-час;
1,68/кВт-час — за месячное потребление свыше 250 кВт-ч.
Источник: .nv.ua