Три важных изменения для украинцев с 1 июля

Уже с 1 июля этого года украинцев ждут три важных изменения. Они будут касаться пенсий, социальных выплат и коммунальных платежей.





Повышение пенсий





Украинские пенсионеры будут получать большие выплаты уже со следующего месяца.





Повышение минимума и максимума пенсионных выплат связано с ростом прожиточного минимума. В частности, принимается во внимание прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. На 1 июля 2022 года он составит 2027 грн.





Минимальная пенсия

Минимальная пенсия вырастет на 93 грн и составит с 1 июля 2027 года.





Максимальная пенсия

Максимальную пенсию повысят на 930 грн — 20270 грн с 1 июля.





Социальные выплаты





Поскольку базой для начисления социальных выплат является прожиточный минимум, его рост приведет и к росту денежной помощи.





Напомним, размер прожиточного минимума с 1 июля 2022 установлен на уровне:





2508 грн — общий показатель на одного человека в расчете на месяц;

2201 грн — для детей до 6 лет;

2744 грн — для детей от 6 до 18 лет;

2600 грн — для трудоспособных лиц;

2027 грн — для лиц, потерявших трудоспособность.





Алименты





Минимальные размеры алиментов регулируются Семейным кодексом Украины, в частности, устанавливаются в соответствии с прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста. С 1 июля 2022 года размеры алиментов будут следующими:





1) минимальная рекомендуемая сумма алиментов:





Алименты на ребенка в 2022 году. Минимальный и максимальный размеры, этапы повышения и ответственность за неуплату





2201 гривен — для детей до 6 лет;

2744 гривен — для детей от 6 до 18 лет;





2) минимальный гарантированный размер алиментов (50% от прожиточного минимума):





1100,50 гривен — для детей до 6 лет;

1372 гривен — для детей от 6 до 18 лет.





Отметим, что рекомендуемый размер алиментов может быть назначен в судебном порядке только в том случае, если у плательщика алиментов достаточный заработок (доход). В то же время понятие достаточного заработка (дохода) законодательно не определено.





Декретные выплаты





Размер пособия по беременности и родам составляет 100% от среднемесячного дохода женщины по месту ее официальной работы. Неработающим и женщинам, не являющимся ФЛПами/ФОПами, уплачивающими ЕСВ, такие выплаты могут начисляться в размере не менее 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц — от 650 грн в месяц с 1 июля текущего года.





Срок, за который выплачивается пособие, составляет:





126 календарных дней — при нормальном течении родов;

140 календарных дней — при осложненных родах;

180 календарных дней — для женщин-чернобыльцев.





Таким образом, размер пособия по беременности и родам с 1 июля 2022 года составит:





2730 грн — за 126 дней декретного отпуска;

3033,33 грн — за 140 дней декретного отпуска;

3900 грн — за 180 дней декретного отпуска.





Помощь одиноким матерям





Поскольку размер пособия одиноким матерям определяется как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи, то с 1 июля 2022 года он составит:





Социальные выплаты на детей: как вырастут пособия в 2022 году





до 2201 грн — на детей до 6 лет;

до 2744 грн — на детей в возрасте 6−18 лет;

до 2600 грн — на студентов стационара от 18 до 23 лет.





Помощь на детей, над которым установлена опека или попечительство





С 1 июля 2022 года размер такого пособия равен двум с половиной прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста, для детей с инвалидностью — трем прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста, т. е.





5502,5 грн — на детей до 6 лет;

6860 грн — на детей в возрасте 6−18 лет;

6603 грн — на детей до 6 лет с инвалидностью;

8232 грн — на детей от 6 до 18 лет с инвалидностью.





Пособие по временной безработице





Согласно закону Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы размер пособия по временной безработице устанавливается на уровне, не превышающем 4-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.





Таким образом, максимальный размер пособия по безработице будет составлять с 1 июля 2022 года не более 10400 грн (2600 грн*4).





Коммуналка





Тарифы на газ

Напомним, из- за несостоятельности многих газсбытов выполнить условия НАК Нафтогаз по закупке дешевого газа для населения, последний стал поставщиком газа для 8,8 млн хозяйств. Эти пользователи также будут получать услуги по фиксированной цене — 7,96 грн/м³ (с НДС, без стоимости транспортировки).





Однако новые клиенты должны зарегистрироваться в компании и получить личные счета в Нафтогазе.





В то же время, с 1 июля 2022 года небытовым потребителям для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком не нужно предоставлять ни письменное разрешение на переход, ни акт сверки или справку от действующего поставщика с удостоверением отсутствия просроченной задолженности.





Такое решение, направленное на упрощение условий изменения поставщика небытовыми потребителями, было принято на заседании НКРЭКУ 21 июня 2022 года.





Тарифы на воду





Тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения, как и в июне, в июле останутся на уровне действующих тарифов до 24 февраля текущего года. Это закреплено соответствующим правительственным постановлением.





Тарифы на электроэнергию





Кабмин продолжил действие тарифов на электроэнергию для населения.





В частности, согласно соответствующему постановлению действующие тарифы будут действовать до 31 октября 2022 года.





Напомним, в рамках тарифов на электроснабжение, сумма в платежке будет так же зависеть от объема потребленных киловатт-часов, а именно:





1,44 грн/кВт-час — за месячное потребление до 250 кВт-час;

1,68/кВт-час — за месячное потребление свыше 250 кВт-ч.





Источник: .nv.ua

