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Экономика и Финансы
12 июля 22, 23:42
В украинские порты зашли уже 16 судов за зерном
корабль
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16 торговых судов уже прошли устьем "Быстрое" судового хода реки Дунай и будут ожидать загрузки украинским зерном

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Еще более 90 судов ждут на рейде канала "Сулина" своей очереди, чтобы зайти в украинские порты. Всего на рейде румынского канала "Сулина" находится 135 судов.

Проход устьем "Быстрое" в украинские порты "Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск" стал возможным два дня назад благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный, напомнили в министерстве.

К сожалению, пропускная способность канала "Сулина" дает возможность принимать только четыре судна при необходимости по меньшей мере восемь судов в сутки, отметили в Минреинтеграции.

Украина ведет переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии по поводу увеличения количества прохождений через Сулинский канал.

"При этих условиях и наличии пути через устье "Быстрое" мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 000 тонн" – заявил Юрий Васьков, заместитель министра инфраструктуры.

Напомним, 11 июля первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины.
liga.net
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