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Экономика и Финансы
21 июля 22, 22:27
Завтра в Турции подпишут соглашение о зерновом коридоре
Эрдоган
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Завтра в Турции собираются подписать соглашение о зерновом коридоре.

Завтра, 22 июля, в Турции будет подписано соглашение о деблокаде украинских портов, сообщает турецкое госагентство Анадолу.

В сообщении сказано, что документ о зерновом коридоре будет подписан завтра в 16:30 в Стамбуле при участии президента Турции Реджепа Эрдогана, генсека ООН Антониу Гутерриша, а также украинской и российской сторон.

13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна. Суда, которые будут идти под погрузку, будут осматривать турецкие военные. Соглашение может быть подписано после согласования технических деталей, в том числе в части разминирования. 

После этого США официально заявили, что в ответ не будут блокировать экспорт продуктов из России. Аналогичное решение должно быть принято на уровне ЕС.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, переговоры "достигли продвинутой стадии, но все может сорваться в любой момент".
liga.net
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