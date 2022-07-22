Завтра в Турции подпишут соглашение о зерновом коридоре

Завтра, 22 июля, в Турции будет подписано соглашение о деблокаде украинских портов, сообщает турецкое госагентство Анадолу.

В сообщении сказано, что документ о зерновом коридоре будет подписан завтра в 16:30 в Стамбуле при участии президента Турции Реджепа Эрдогана, генсека ООН Антониу Гутерриша, а также украинской и российской сторон.





После этого США официально заявили, что в ответ не будут блокировать экспорт продуктов из России. Аналогичное решение должно быть принято на уровне ЕС.





По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, переговоры "достигли продвинутой стадии, но все может сорваться в любой момент".

