Пенсіонери можуть отримати суттєву фінансову допомогу

Організація Об'єднаних Націй в умовах повномасштабної війни надає матеріальну допомогу соціально незахищеним верствам. Зокрема, низка українських пенсіонерів може отримати виплату у розмірі 6600 гривень.



Кому призначено виплату від ООН:

особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих або деокупованих територіях;

особи, які проживають/перебувають на територіях, що знаходяться в зоні активних бойових дій;

особи, які мають соціальний статус: особа з інвалідністю, пенсіонер, самотня мати чи батько, багатодітна сім'я, одержувач допомоги малозабезпеченим сім'ям, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб.

Пенсіонерам для отримання виплати у розмірі 6600 гривень (три місяці по 2200 грн) не обов'язково мати статус ВПО, проте вони мають проживати на окупованих або деокупованих територіях. Пріоритетними для надання фінансової допомоги є міста, що найбільш постраждали від війни, пише "Апостроф".

Як подати заявку на оформлення виплати від ООН:



Пенсіонерам необхідно залишити заявку на платформі "єДопомога", після чого Мінсоцполітики проведе верифікацію даних за допомогою збору інформації з державних реєстрів та бази даних. За позитивного результату звернення буде направлено на розгляд представникам ООН.

Для складання заявки необхідно підготувати ІПН, паспорт громадянина України (ID-картка, вид на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини за потреби), адресу зареєстрованого та фактичного місця проживання, контактний номер телефону та IBAN для зарахування грошової допомоги.