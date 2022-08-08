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Экономика и Финансы
8 августа 22, 11:21
Пенсіонери можуть отримати суттєву фінансову допомогу
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Українські пенсіонери в умовах війни з росією можуть розраховувати на додаткові грошові виплати

Організація Об'єднаних Націй в умовах повномасштабної війни надає матеріальну допомогу соціально незахищеним верствам. Зокрема, низка українських пенсіонерів може отримати виплату у розмірі 6600 гривень.


Кому призначено виплату від ООН:

ВПО, що знаходяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб; 

особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих або деокупованих територіях; 

особи, які проживають/перебувають на територіях, що знаходяться в зоні активних бойових дій; 

особи, які мають соціальний статус: особа з інвалідністю, пенсіонер, самотня мати чи батько, багатодітна сім'я, одержувач допомоги малозабезпеченим сім'ям, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб.

Пенсіонерам для отримання виплати у розмірі 6600 гривень (три місяці по 2200 грн) не обов'язково мати статус ВПО, проте вони мають проживати на окупованих або деокупованих територіях. Пріоритетними для надання фінансової допомоги є міста, що найбільш постраждали від війни, пише "Апостроф".

Як подати заявку на оформлення виплати від ООН:

Пенсіонерам необхідно залишити заявку на платформі "єДопомога", після чого Мінсоцполітики проведе верифікацію даних за допомогою збору інформації з державних реєстрів та бази даних. За позитивного результату звернення буде направлено на розгляд представникам ООН.

Для складання заявки необхідно підготувати ІПН, паспорт громадянина України (ID-картка, вид на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини за потреби), адресу зареєстрованого та фактичного місця проживання, контактний номер телефону та IBAN для зарахування грошової допомоги.
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