Українці зможуть отримати одноразову виплату 12000 гривень

Українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі більше 12 тисяч гривень - п'яти прожиткових мінімумів. Така виплата надається деяким категоріям випускників ВНЗ при оформленні на роботу, повідомляє VisitUkraine.today.

Фінансова допомога надаватиметься випускникам ВНЗ, які укладуть договір про роботу на посаді педагогічного співробітника.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів" про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів", українські фахівці-початківці зможуть отримати одноразову виплату в п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановлену на 1 січня поточного року. У 2022 році це - 2481 гривень, а виплата складе 12405 гривень.

На виплати мають право випускники вузів:



