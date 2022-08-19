Українці зможуть отримати одноразову виплату 12000 гривень

Українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі більше 12 тисяч гривень - п'яти прожиткових мінімумів. Така виплата надається деяким категоріям випускників ВНЗ при оформленні на роботу, повідомляє VisitUkraine.today.
Фінансова допомога надаватиметься випускникам ВНЗ, які укладуть договір про роботу на посаді педагогічного співробітника.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів" про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів", українські фахівці-початківці зможуть отримати одноразову виплату в п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановлену на 1 січня поточного року. У 2022 році це - 2481 гривень, а виплата складе 12405 гривень.
На виплати мають право випускники вузів:мають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей в галузі знань Освіта / Педагогіка;
Умовою фінансової допомоги є укладення трудового договору на посаду педагогічного працівника в закладі загальної середньої (школа) або професійної (професійно-технічної) освіти на термін не менше 3 років.
Що потрібно зробити, щоб отримати виплату
Відзначається, що заяву про фінансову допомогу потрібно подати до ВНЗ, де був отриманий диплом. Також небхідно додати копію трудової книжки і трудового контракту педагогічного співробітника.
Документи подаються до 10 жовтня 2022 року, а кошти будуть нараховані до кінця поточного року.
Ті, хто закінчать навчання в листопаді-грудні 2022 року і подали заявки, зможуть отримати виплати в наступному році.