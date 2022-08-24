Надбавка за вік: хто може отримати підвищену пенсію

В Україні пенсії продовжують підвищувати за графіком виплат, навіть попри те що в крана війна. До кінця 2022 року пенсіонери можуть очікувати ще два підвищення пенсії – восени та взимку.





Пенсіонерам віком 75 років та старше вікова доплата у розмірі 400 грн почала виплачуватись з 1 жовтня 2021 року.Після березневої індексації українці у віці 75+ почали отримувати доплату 456 гривень.





Пенсіонерам віком від 80 років від 1 квітня 2020 року встановлено доплату до пенсії у розмірі 500 гривень. Внаслідок весняної індексації та перерахунку, у 2022 році ця доплата зросла до 579 гривень.





Незалежно від виду пенсії, законодавством передбачено такі надбавки:





- підвищення ветеранам війни та членам сім'ї загиблого/померлого ветерана війни, які постраждали учасникам Революції Гідності;





- підвищення жертвам нацистських переслідувань або дружини померлих жертв нацистських переслідувань;





- підвищення дітям війни;





- надбавка почесним донорам;





- додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю (внаслідок аварії на ЧАЕС);





- щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи; пенсія за особливі нагороди перед Україною;





- підвищення кваліфікації особам, які працюють, навчаються або проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірничого;





- доплата членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання;





- державна соціальна допомога з догляду.

почнуть отримувати доплату, як заплановано урядом у жовтні 2022 року. Підвищення торкнеться 1,7 млн. пенсіонерів. З 1 жовтня 2022 року вони отримуватимуть додатково 300 гривень. Таку доплату зможуть отримати ті, чия пенсія менша за середню заробітну плату 2020 року, тобто пенсіонери з пенсією менше 10 тисяч гривень.