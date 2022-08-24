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Экономика и Финансы
24 августа 22, 10:10
Надбавка за вік: хто може отримати підвищену пенсію
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В Україні пенсії продовжують підвищувати за графіком виплат, навіть попри те що в крана війна

В Україні пенсії продовжують підвищувати за графіком виплат, навіть попри те що в крана війна. До кінця 2022 року пенсіонери можуть очікувати ще два підвищення пенсії – восени та взимку.

На підвищення виплат із жовтня можуть розраховувати: 

Пенсіонери від 70 до 75 років почнуть отримувати доплату, як заплановано урядом у жовтні 2022 року. Підвищення торкнеться 1,7 млн. пенсіонерів. З 1 жовтня 2022 року вони отримуватимуть додатково 300 гривень. Таку доплату зможуть отримати ті, чия пенсія менша за середню заробітну плату 2020 року, тобто пенсіонери з пенсією менше 10 тисяч гривень.

Пенсіонерам віком 75 років та старше вікова доплата у розмірі 400 грн почала виплачуватись з 1 жовтня 2021 року.Після березневої індексації українці у віці 75+ почали отримувати доплату 456 гривень.

Пенсіонерам віком від 80 років від 1 квітня 2020 року встановлено доплату до пенсії у розмірі 500 гривень. Внаслідок весняної індексації та перерахунку, у 2022 році ця доплата зросла до 579 гривень. 

Незалежно від виду пенсії, законодавством передбачено такі надбавки:

- підвищення ветеранам війни та членам сім'ї загиблого/померлого ветерана війни, які постраждали учасникам Революції Гідності; 

- підвищення жертвам нацистських переслідувань або дружини  померлих жертв нацистських переслідувань; 

- підвищення дітям війни; 

- надбавка почесним донорам;

- додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю (внаслідок аварії на ЧАЕС);

- щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи; пенсія за особливі нагороди перед Україною; 

- підвищення кваліфікації особам, які працюють, навчаються або проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірничого; 

- доплата членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання; 

- державна соціальна допомога з догляду.
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