Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.57
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
1 сентября 22, 12:17
Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют
Валюта
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В четверг, 1 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2 коп.
В четверг, 1 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2 коп. и составляет 39,82 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. и достиг 40,57 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41,2 грн.

Средний курс покупки евро не изменился и составляет 39,82 грн. Средний курс продаж снизился на 5 коп. и достиг 40,75 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 40,36 грн, максимальный – 41,1 грн.

1.09.22

продаж         40,57 грн       40,75 грн
купівля        39,82 грн        39,82 грн

НБУ увеличил продажу валюты из резервов, улучшило ситуацию увеличение официального курса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей