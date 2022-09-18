ЗАЭС вернули в энергосеть Украины – МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция снова подключена к украинской энергосети и может получать электропитание для поддержания реакторов в режиме штатной остановки, сообщает МАГАТЭ.

По сообщению наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС, инженерам удалось отремонтировать одну из четырех основных внешних линий электропередачи, которые получили повреждения от обстрелов.

Восстановлена подача электроэнергии по линии напряжением 750 кВ, которая способна обеспечивать энергию, необходимую для поддержания режима штатной остановки реактора (с постоянным водяным охлаждением) и прочих функций безопасности.



