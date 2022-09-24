Дрожжи, сахар, фрукты и мясо подорожают к зиме

Из-за войны, развязанной Россией в Украине, украинцы постоянно сталкиваются с ростом цен и дефицитом некоторых продуктов. Что подорожает к зиме и чего вовсе может не быть на прилавках магазинов?

Рост на величину инфляции

Эксперты считают, что дефицита продуктов зимой ожидать не стоит. Так, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что зимой дефицита продуктов в Украине не будет.

“Сейчас, когда какой-то украинской продукции не хватает, то ее сразу заменяет импортный аналог. Но как только возвращается отечественный продукт, он уходит”, - сказал он.

С подорожанием ситуация намного сложнее. С октября ожидается повышение цен на продукты. В среднем цены вырастут настолько, насколько вырастет инфляция.

Глава НБУ Кирилл Шевченко предупредил, если мы не сможем обеспечить себя собственными поступлениями, то придется еще больше печатать средств, и инфляция к концу года может добавить еще 10% или даже больше.

“Это может привести к тому, что продукты будут дорожать ровно на столько, на сколько инфляция, плюс еще возможно 2-3%. Но чем больше налогов будет уплачиваться, чем больше будет поступлений от таможни и наших зарубежных партнеров, тем меньше будет рост цены”, - сказал А. Дорошенко.

В тоже время Александр Болтян, аналитик компании Esperio считает, что для воюющей страны в Украине невысокая инфляция. Даже в Турции, где нет боевых действий, инфляция составляет 80%, а у нас 23,8% в годовом исчислении. Поэтому, по его мнению, из-за инфляции ожидать высокого роста цен не стоит. В Украине основной причиной удорожания различных продуктов и товаров станет спрос.

Бизнес в стране зарабатывает сейчас меньше, чем до войны и поддержать свой уровень достаточности прибыли можно только повышением цен на товары, которые в ходу. Также нужно учитывать при закладывании цены сезонный фактор и возможные отключения света и тепла.

В свою очередь экономический экспертАлександр Хмелевский считает, что главной причиной подорожания продуктов является оккупация тех украинских территорий, на которых выращивали сельскохозяйственную продукцию.

“Украина экспортирует аграрную продукцию в значительных объемах, поэтому наши производители ориентируются на мировые цены. Война и блокада украинских портов послужила причиной дефицита продуктов в мире и роста цен на мировых рынках”, - говорит эксперт.

Также на рост цен на продукты, по его словам, влияет энергетический кризис и рост цен на энергоносители. В структуре себестоимости аграрной продукции значительное место занимают расходы на топливо, электроэнергию, газ и т.д.

Дорогие яйца и мясо и дешевая соль

Из продуктов питания в дефиците останутся дрожжи, сахар, сода.

Уже сейчас крупные украинские супермаркеты повысили цены на куриные яйца, муку и сахар и цены на эти продукты ближе к зиме будут расти еще больше. А вот соль стала дешевле и к зиме ее цена, по прогнозам, сильно повышаться не должна.

Кроме того, вырастут в цене фрукты и овощи. По мнению А. Хмелевского к зиме они подорожают в среднем на 30-35 %.

Вырастут в цене также мясо и колбасы. А. Хмелевский считает, что из-за массового забоя скота, зимой может наблюдаться дефицит мяса, в результате чего оно подорожает на 30 %. По тем же причинам подскочат и цены на молоко и молочные продукты примерно на 30%-40%.

В тоже время начальница управления животноводства и племенного дела Минагрополитики Елена Дадус говорит, что дефицита мяса не будет.

”Сегодня фонд потребления мяса и мясопродуктов полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка”, - заявила она.

По ее словам потребление мяса на душу населения обеспечивается на уровне 52 кг в год. Этот показатель сопоставим с прошлогодним в довоенное время.

Однако не все украинцы могут себе позволить есть мясо.

Сейчас, по словам Е. Дадус наблюдается замещение дорогих видов продукции более доступными.

“Половина из 2 млн тонн общего фонда потребления мяса – это птица. Свинина составляет 37% фонда потребления, говядина – 13%”, – уточнила она.

В свою очередь переориентируются и перерабатывающие предприятия: увеличивают долю в готовой продукции мяса птицы, в частности это касается мясных консервов.

А вот дефицита на хлеб и муку не будет.

“Украина имеет значительные запасы зерна, что означает , что дефицита ждать не стоит. Но из-за экспорта, цены будут умеренно расти - на 10-15%”, - считает А. Хмелевский.

Такая же тенденция ожидает стоимость масла и сахара, которые могут прибавить в цене 15-20%.

По словам эксперта, цены на некоторые крупы, такие как гречка и рис, в значительной степени зависят от импорта, поэтому девальвация гривны может привести к росту цен на эти продукты на 20-25%.

В целом же базовая, продуктовая корзина, по мнению О. Болтяна, может остаться неизменной в цене. Официальные показатели по темпам роста цен не поменяются. А вот товары, необходимые населению в условиях войны и низкого достатка населения в период холодной зимы подорожают.

Спички в дефиците и дорогая бытовая техника

Эксперты говорят, что все то, что нужно для того, чтобы утеплиться зимой и обеспечить себя хотя бы минимальным комфортом в случае отключения света подорожает в цене.

“Сохранятся в дефиците и будут дорогими спички, свечи, газовые горелки, буржуйки, дрова, уголь. Подорожает и электроника: электронные фонарики, батарейки, аккумуляторы, портативные зарядные устройства. ”, - говорит А. Болтян.

Вообще судя по всему бытовая техника в случае продолжения боевых действий будет недорогой.

“Если боевые действия к зиме не закончатся, то бизнес заинтересован продать эту продукцию, и выйти хотя бы в ноль, или с небольшой прибылью, чем получить прилет ракет в торговые центры, или склады, и остаться с минусом”, - поясняет эксперт.

Если же боевые действия закончатся, то повышение будет минимальным.

Ждать роста цен на одежду и обувь стоит только при девальвации гривны. Бизнес обычно изменяет стоимость таких товаров с оглядкой на будущие закупки товара, так как приобретение новой продукции происходит за иностранную валюту. И это будет официальным оправданием повышения цен, но не факт, что новый товар будут завозить, так как это рискованно в условиях боевых действий. Логистические ограничения, с которыми мы теперь живем, будут препятствовать будущей бизнес активности в Украине.

Получается, что товары могут стоить дороже, но не для новых закупок, а чтобы бизнес заработал деньги.