Украинцев призвали выключать свет

Украинцам необходимо экономить электроэнергию и сместить ее потребление на ночное время. Об этом во вторник, 4 октября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, без Запорожской АЭС, которая сейчас временно находится под контролем россиян, энергосистема Украины будет работать зимой с максимальной нагрузкой. Но каждый украинец может помочь "сохранить энергетическую стойкость государства" сделав потребление энергии более разумным.

"К примеру, максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы. Очень важно также, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги", - отметил премьер.





Он добавил, что экономия электричества поможет пройти зимний период "с небольшими потерями".





Тарифы на электроэнергию на сегодня в Украине зафиксированы на таком уровне в зависимости от уровня потребления:





До 250 кВт-ч в месяц - 1,44 грн/кВт-ч;

Более 250 кВт-ч - 1,68 грн/кВт-час.





Отметим, в сентябре энергетики ДТЭК вернули свет 385 тысячам семей в Донецкой и Днепропетровской областях, подвергающихся постоянным обстрелам.



