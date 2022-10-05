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Экономика и Финансы
5 октября 22, 09:24
Украинцев призвали выключать свет
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Предстоящий отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины, который требует от жителей страны определенных ограничений.

Украинцам необходимо экономить электроэнергию и сместить ее потребление на ночное время. Об этом во вторник, 4 октября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, без Запорожской АЭС, которая сейчас временно находится под контролем россиян, энергосистема Украины будет работать зимой с максимальной нагрузкой. Но каждый украинец может помочь "сохранить энергетическую стойкость государства" сделав потребление энергии более разумным.

"К примеру, максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы. Очень важно также, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги", - отметил премьер.

Он добавил, что экономия электричества поможет пройти зимний период "с небольшими потерями".

Тарифы на электроэнергию на сегодня в Украине зафиксированы на таком уровне в зависимости от уровня потребления:

До 250 кВт-ч в месяц - 1,44 грн/кВт-ч;
Более 250 кВт-ч - 1,68 грн/кВт-час.

Отметим, в сентябре энергетики ДТЭК вернули свет 385 тысячам семей в Донецкой и Днепропетровской областях, подвергающихся постоянным обстрелам.
Korrespondent
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