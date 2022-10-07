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Экономика и Финансы
6 октября 22, 22:56
НБУ принял решение о ликвидации банка Січ
банк Січ
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Банк был признан неплатежеспособным 9 августа 2022 года, сообщают в пресс-службе Национального банка Украины.
Банк был признан неплатежеспособным 9 августа 2022 года, сообщают в пресс-службе Национального банка Украины.

НБУ принял решение отозвать лицензию и ликвидировать банк Січ. Об этом в четверг, 6 октября, сообщила пресс-служба НБУ.

Как сообщалось, банк был признан неплатежеспособным 9 августа 2022 года в связи с невыполнением в установленный договором срок своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации харьковского Мегабанка.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк объявил о миллиардных убытках из-за войны.
Korrespondent
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