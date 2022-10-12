Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.56
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
11 октября 22, 22:39
Нацбанк начнет изымать из оборота банкноты старого образца
банкноты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Со следующего года купюры 5, 10, 20 и 100 гривен с портретами справа, а не по центру, будут постепенно выводиться из оборота.

В Национальном банке сообщили, что с 1 января начнут постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен старых образцов (с портретами справа, а не по центру). Об этом во вторник, 11 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что старые банкноты останутся действительными платежными средствами, ими можно будет рассчитываться, как и раньше. Но, попав в банки, банкноты предыдущего поколения будут передаваться в Национальный банк для утилизации, а не возвращаться в оборот.

Их место должны занять серебристые монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен.

НБУ объясняет свое решение тем, что старые купюры уже сильно износились, а большое количество разных дизайнов банкнот одного номинала в обращении может приводить к путанице.

Ранее Нацбанк обратился к украинцам с призывом не принимать поврежденные банкноты.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Британии запретили банкноты в 500 евро
В Украине появились новые банкноты.
В США уничтожат стодолларовых купюр на 3 миллиарда долларов
В США вводится в обращение новая купюра в 100 долларов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей