Нацбанк начнет изымать из оборота банкноты старого образца

В Национальном банке сообщили, что с 1 января начнут постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен старых образцов (с портретами справа, а не по центру). Об этом во вторник, 11 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что старые банкноты останутся действительными платежными средствами, ими можно будет рассчитываться, как и раньше. Но, попав в банки, банкноты предыдущего поколения будут передаваться в Национальный банк для утилизации, а не возвращаться в оборот.

Их место должны занять серебристые монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен.

НБУ объясняет свое решение тем, что старые купюры уже сильно износились, а большое количество разных дизайнов банкнот одного номинала в обращении может приводить к путанице.

Ранее Нацбанк обратился к украинцам с призывом не принимать поврежденные банкноты.