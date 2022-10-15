Субсидии: куда обращаться и что изменится с 1 декабря

Что решат общины

В сентябре Кабмин принял постановление, которым передал полномочия по назначению и проведению финансирования выплат субсидий и льгот Пенсионному фонду. Планируется, что фонд начнет выплачивать назначенные органами социальной защиты субсидии и льготы уже с 1 октября. А с 1 декабря он будет и назначать, и выплачивать их.

"Сегодня за назначением субсидии можно обращаться по-прежнему в ЦНАПы, а также в местные управления соцзащиты. Передача полномочий в Пенсионный фонд будет происходить поэтапно", - отметила министр соцполитики Оксана Жолнович.

Она уточнила, что в ближайшие 1,5 месяца реестры по выплате субсидий, которые создавались управлениями социальной защиты, будут передавать в Пенсионный фонд. А с декабря 2022 года назначением субсидий обращающимся впервые будут полностью заниматься органы Пенсионного фонда. Но можно будет, как и сейчас, продолжать обращаться с заявлениями и в ЦНАПы, и в Пенсионный фонд, в том числе и через электронный кабинет. А что касается управлений соцзащиты на местах, то они будут продолжать оказывать соответствующие услуги с декабря только в том случае, если органы местного самоуправления оставят за ними эти функции. То есть, это будет зависеть от решения территориальных общин.

Тем, кто уже получает субсидии, не нужно обращаться в органы соцзащиты населения или Пенсионного фонда. Они будут и дальше автоматически получать назначенную им помощь для оплаты коммунальных услуг - на банковский счет или через почтовое отделение. Кроме того, в октябре для них будет произведен расчет размера выплат на отопительный сезон. А те, кто еще не успел обратиться за назначением субсидии, могут это сделать в любое время, даже во время отопительного сезона. Но в случае обращения в течение двух месяцев после старта сезона субсидия назначается с первых дней отопительного периода. Тем, кто это сделает позже, выплаты начнут производить со дня назначения их.

Для назначения жилищной субсидии следует подать заявление и декларацию по установленным формам почтой в орган социальной защиты населения по месту жительства - до 30 ноября 2022 года; личным визитом в уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или должностных лиц центра предоставления административных услуг или в электронной форме через портал Действие - независимо от месяца обращения; по почте или лично - в сервисный центр Пенсионного фонда, в электронной форме - через веб-портал электронных услуг фонда - с 1 декабря 2022 года.

Найди себя в реестре

По данным Минсоцполитики, в Украине получают жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг 2,2 млн. домохозяйств. Ожидается, что зимой эта цифра может увеличиться до 2,5-2,8 млн. Сейчас среднемесячный показатель начислений пособия составляет 1 700-1 800 грн на одно домохозяйство. Всего на предоставление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в государственном бюджете на 2022 год предусмотрено около 37,9 млрд грн. Расчет жилищной субсидии на отопительный сезон 2022-2023 годов будет осуществляться органами соцзащиты населения в октябре 2022 года - после получения сведений о доходах лиц от Государственной налоговой службы Украины и Пенсионного фонда.

К слову, проверить назначение жилищной субсидии теперь можно онлайн - в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий. Поиск производится по адресу домохозяйства. Доступна информация о том, назначена ли субсидия вообще, а также - срок, на который назначили ее, суммы ежемесячных начислений и данные о том, где именно находится личное дело по назначению этой субсидии. Информация в этом реестре обновляется один раз в месяц, в начале текущего месяца появляются данные за предыдущий.

Субсидию могут получить все, кто в соответствии со своими доходами нуждается в ней. Размер ее рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

При назначении субсидий индивидуально каждой семье высчитывается среднемесячный совокупный доход; среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека; доход на одного человека делят на размер прожиточного минимума на одного человека, установленный на 1 января текущего года, в котором назначается субсидия (в данном случае - с 1 января 2022 года, когда он составлял 2 393 грн); полученный результат делится на 2 и умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.

Если субсидия назначается с начала отопительного сезона, принимается во внимание доход за I - II квартал текущего года (январь - июнь); на неотапливаемый период - с III по IV кварталы предыдущего календарного года (июль - декабрь). Если субсидия назначается не со стартом отопительного или неотапливаемого сезона – учитывается доход за два квартала, предшествующие месяцу обращения за назначением субсидии.

Если у человека доход в виде пенсии, то с начала отопительного сезона он учитываются в размере пенсии за август текущего года; с начала неотапливаемого сезона в размере пенсии за март текущего года; если субсидия назначается не с начала отопительного или неотапливаемого сезона, то учитывается размер начисления ее за месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением жилищной субсидии.

Расчет субсидий для переселенцев будет производиться через Пенсионный фонд и Государственную налоговую службу в октябре. Предполагается, что должны учитываться доходы этих людей, размеры их взносов/платежей, а также цены от поставщиков коммунальных услуг и тарифы на жилищно-коммунальные услуги.