Курс евро к доллару поднялся выше паритета

Курс евро в среду, 26 октября, поднялся выше паритета по отношению к доллару впервые за месяц. Плохие экономические данные США усилили слухи о том, что Федеральная резервная система замедлит повышение процентных ставок, что приведет к падению доллара. Об этом сообщает Reuters.

Единая европейская валюта выросла на 0,66% до 1,0042 доллара, самого высокого уровня с 20 сентября. Фунт стерлингов вырос на 1,05% до 1,1592 доллара впервые с 14 сентября. Доллар также упал по отношению к японской иене на 0,6% до 146,9.

"Это продолжение распродажи доллара, которую мы наблюдаем с конца прошлой недели. Рынки ожидают потенциального замедления темпов повышения ФРС", - сказал Ли Хардман, валютный аналитик MUFG.

По его словам, вряд ли это произойдет на следующем заседании в ноябре, "но, безусловно, к декабрю существует более высокая вероятность того, что они смогут снизить темпы до 50 базисных пунктов, а не до 75 базисных пунктов, которые мы видели недавно".

Чиновники ФРС начали заявлять о своем желании в ближайшее время замедлить темпы повышения, согласно отчету Wall Street Journal в пятницу, который вызвал переоценку рынков. Это было подкреплено вчерашними данными, показывающими, что цены на жилье в США упали в августе, поскольку рост ставок по ипотечным кредитам подорвал спрос, что является последним признаком того, что повышение ставок ФРС уже работает на замедление крупнейшей экономики мира.

Ранее сообщалось, что курс российского рубля вырос до максимума за восемь лет по отношению к евро - на 6,5%.