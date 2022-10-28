Преодоление безработицы не менее важно, чем победа на фронте

Скрытая сторона проблемы

По данным Государственного центра занятости, услуги по поиску работы за январь-сентябрь 2022 получили 933 376 человек, имели статус безработного 784 356 человек, получили работу 235 777 человек. В работе Госслужбы занятости после 24 февраля произошли изменения: появилась возможность получить статус безработного через портал Дія или гугл-форму, право внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) разрывать трудовые отношения в одностороннем порядке, а также изменились критерии к поиску соответствующей работы.

Однако, по разным данным, включая оценки Нацбанка и опросы, без работы сейчас около трети украинцев, а точнее более 35%. Эксперт по вопросам человеческого капитала Центра экономической стратегии Александра Коломиец объясняет, что в неофициальную статистику включают: частичную безработицу (когда потери человекочасов работы переводят на потери рабочих мест) а также скрытую безработицу, когда работники формально не теряют рабочее место, но фактически не выполняют никакой работы и не получают зарплаты.

"Государственная служба занятости озвучивает число лиц, вставших у них на учет. Чтобы стать на учет, нужно быть официально уволенным, а таких среди фактически безработных - меньшинство. Кроме того, становиться на учет больше всего имеет смысл, если лицо до этого было официально трудоустроенным и получало официальную заработную плату. Таким критериям соответствуют не все работники", - объяснила А. Коломиец в комментарии LB.ua.

Впрочем, по последним оценкам Минэкономики, совпадающим с прогнозом НБУ, официальный уровень безработицы в Украине к концу 2022 года составит 30% - об этом недавно сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время V украинско-немецкого экономического форума. Она также отметила, что трудоустройство людей и возвращение их из-за границы является одним из самых острых вызовов.

"Вопрос трудоустройства должен быть покрыт опекой государства, - отметила вице-премьер. - Для нас сохранение нормального функционирования экономики - это задача не менее важная, чем одержание победы".

По словам Ю. Свириденко, правительство направляет, в частности, немало усилий на поддержку малого бизнеса. На увеличение количества рабочих мест рассчитывают в связи с правительственной программой єРобота, согласно которой представители малого и среднего бизнеса могут получать гранты на свои проекты. Кабмин ожидает, что так в Украине появится более 300 тысяч рабочих мест.

Как сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, минимальная сумма пособия по безработице составляет сейчас 1000-1800 гривен в месяц, в среднем же - 4600 гривен. Максимальная помощь - 9750 гривен. Расчет суммы производится индивидуально, она зависит от страхового стажа и заработной платы, которую безработный получал на последнем месте работы.

Трудоустройство ВПЛ

Одной из важных государственных задач для уменьшения уровня безработицы является организация обучения и переквалификации ВПЛ. Особенно это касается западных областей Украины, где численность ВПЛ - наибольшая.

"Необходимо заняться обучением переселенцев. Мы ведь говорим о послевоенном развитии экономики Украины. Следует наладить связь с бизнесом, часть которого релоцировалась на Западную Украину, возможно, и с теми, кто продолжает работать в своих регионах. Определить, какие специалисты им нужны, проводить обучение этих людей. Если это касается женщин, можно получить на эти программы средства за границей под флагом гендера", - сказала академик Национальной академии наук Украины, директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАНУ доктор экономических наук, профессор Элла Либанова в комментарии Корреспонденту.

И это уже происходит: в частности, в Ровенской области с начала 2022 года 3 100 человек прошли профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации по разным направлениям, профессиям, курсам целевого назначения в учебном заведении областного центра занятости.

Программа обучения проходит в зависимости от того, какие вакансии есть на рынке труда, - сообщила Общественному в эфире Украинского радио Ровно заместитель директора областного центра занятости Татьяна Новорок.

Безработным, состоящим на учете в Центре занятости, программа профессиональной подготовки доступна бесплатно.

"Для того чтобы проходить профессиональную подготовку или переподготовку, нужно иметь статус безработного. Если человек не имеет этого статуса, просто соискатель работы - учиться за средства фонда не имеет права, может обучаться либо за собственные средства, либо за средства предприятия, если это предприятие после окончания учебы этого человека возьмет на работу", - отметила она.

В Центре занятости программа обучения проходит в зависимости от того, какие вакансии есть на рынке труда.

"Просто обучения ради обучения нет. Есть обучение под заказ работодателя, и мы оперативно реагируем на заявки, на те вакансии, которые подаются в службы занятости", - подчеркнула заместитель директора областного центра занятости.

Армия восстановления страны

Однако, если найти нужную вакансию на рынке труда в течение какого-то времени не удается, государству есть что предложить претендентам на получение работы.

"Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах", - сообщила Ю. Свириденко.

По ее словам, в Украине существует две армии: первая защищает страну на фронте, а другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, могут присоединиться к Армии восстановления страны.

В Министерстве экономики уточнили, что безработных смогут привлекать к работам оборонного характера и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, рабочие руки крайне необходимы для обустройства и укрепления блокпостов, вырубки деревьев для формирования окопов; заготовки дров для военных и гражданских; разбора завалов и восстановления зданий, поврежденных в результате боевых действий; укрепления дамб; расчистки дорог от завалов; разгрузки гуманитарной помощи; обустройства подвальных помещений в домах и школах под укрытия. А также - для ремонтно-восстановительных работ в помещениях социальной сферы; оказания помощи внутриперемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

Организатором таких работ должно быть военное командование вместе с областными военными администрациями. В Армию восстановления будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и ВПЛ, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с законодательством. За работу тем, кто ее не боится, собираются платить самое меньшее минимальную заработную плату (6700 грн).

"На сегодняшний день общественно-полезные работы уже введены в Сумской и Черниговской областях. Так, в Сумской области такие работы введены в 18 территориальных общинах из 26, где не ведутся активные боевые действия, на них трудоустроено почти 400 безработных. В Черниговской области для выполнения таких работ привлечены 78 безработных", - сообщают в Минэкономики.