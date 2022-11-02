В Україні може з'явитися новий вид пенсії

Проєкт закону опубліковано на сайті Верховної Ради.

Відповідний законопроєкт №8032 рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні комітет Ради з питань соціальної політики.

Пропонується підвищити пенсійне забезпечення людей, які у XX столітті зазнавали репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі ув'язнення, чи примусового безпідставного поміщення здорової людини у психіатричну установу.

Статус таких людей визначається Законами "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" та "Про правовий статус та пам'ять борців за незалежність України у XX столітті".

Пропонується встановити таким людям пенсію у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні цей прожитковий мінімум становить 2027 грн.