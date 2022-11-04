Чернышов возглавил Нафтогаз - СМИ

Правительство назначило Алексея Чернышова на должность главы правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в Кабмине.

Отмечается, что назначение состоялось на вечернем заседании 3 ноября.

Напомним, сегодня Рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий, которую он занимал с марта 2020 года.

Также сообщалось, что Юрий Витренко официально прекратил работу в должности главы правления НАК Нафтогаз Украины.