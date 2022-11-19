Фонд соцстраха ликвидируют - как будут платить больничные

Плюс - 2-3 миллиарда, минус социальный диалог

21 сентября Верховная Рада проголосовала за ликвидацию Фонда социального страхования - принят законопроект №3663, предусматривающий изменение системы управления общеобязательным государственным социальным страхованием. Этот закон вводит ликвидацию Фонда соцстраха как юридического лица и присоединение его к Пенсионному фонду. Следовательно, функции социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности, от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания передадут в Пенсионный фонд и его территориальные органы. Авторы законопроекта утверждают в пояснительной записке, что такие изменения за счет объединения родственных функций, усиления контроля за эффективностью использования средств, информатизации системы страхования и продажи лишнего имущества сэкономят государству до 2-3 млрд грн в год.

Сейчас Фонд соцстраха формируется из равного количества представителей правительства, профсоюзов и работодателей. Это должно обеспечивать социальный диалог государства, работников и работодателей. В нем любая из заинтересованных сторон имеет равные права влияния при принятии решений. Что касается Пенсионного фонда, то он подотчетен только правительству. Поэтому после Нового года профсоюзы и предприниматели будут лишены влияния на распределение средств социального страхования, и оно станет менее прозрачным.

"Система социального страхования в условиях военного положения столкнулась с дефицитом средств, из-за чего возникла необходимость экономии. У меня, правда, есть другие данные - от Федерации профсоюзов Украины. Там отмечают, что все наоборот: все годы своего существования Фонд социального страхования был бездефицитным. Более того, несколько раз его "ощипали", снижая долю в пользу Пенсионного фонда. А тот, как мы прекрасно знаем, почти постоянно дотировался из государственного бюджета", - отмечает народный депутат Антонина Славицкая.

Напомним, что в Украине объем уплаченного по зарплатам наемных работников и физлиц-предпринимателей Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) распределяется между Фондом соцстраха и Пенсионным фондом в соответствии с определенными правительством пропорциями. За счет этого взноса выплачиваются пенсии, больничные, пособия по безработице и другие социальные страховые выплаты. В этом году поступления от большинства категорий плательщиков ЕСВ распределяются так: 85,6215% - на пенсионные выплаты; 4,8058% - на выплаты по безработице; 9,5727% - на больничные.

Разрушение системы

Анализируя новый закон, народный депутат, председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обращает внимание на то, что этим документом не предусмотрено внесение соответствующих изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которому Пенсионный фонд - это орган, осуществляющий руководство и управление исключительно солидарной пенсионной системой и не имеющий отношения к общеобязательному государственному социальному страхованию. Поэтому изменения, которые вносит этот закон, нарушают принципы и основы законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании, определенные Конституцией.

Однако главные нарекания тех, кто критикует ликвидацию соцстраха, сводятся к тому, что от этого могут пострадать наименее защищенные украинцы, о которых должно заботиться государство.

"Люди, проработавшие на предприятиях с тяжелыми условиями труда по 20, 30, 40 лет, отдали свое здоровье, заработали профессиональное заболевание или получили увечья на производстве, - против этого законопроекта, поскольку он противоречит ряду законодательных актов и разрушает существующую систему социального страхования. Ликвидация Фонда социального страхования Украины путем присоединения его к Пенсионному фонду Украины, это отмена принципов самоуправления, социального партнерства по управлению социальным страхованием", - обратилась к коллегам в парламенте накануне принятия закона народный депутат Виктория Гриб.

Она отметила, что инвалиды труда и пострадавшие на производстве, являются незащищенными слоями населения, живут в тяжелых социальных условиях, поэтому государство обязано их защищать. Законопроект N3663 не дает гарантий на помощь инвалиду труда, пострадавшему на производстве и семьям рабочих, погибших при исполнении трудовых обязанностей. Это касается людей с инвалидностью на колясках, прикованных к постели, пожилых одиноких инвалидов, нуждающихся в безвозмездном уходе, сопровождении, тележках, памперсах, бесплатном стационарном, амбулаторном, санаторно-курортном лечении, а также - в единовременной и ежемесячной страховой выплате утраченного заработка.

Гильотина от головной боли

О том, что новый закон существенно сужает права работников на получение пособия при временной потере трудоспособности, отмечает и Михаил Волынец. По его словам, об угрозах принятия этого документа предупреждали все: от юристов Верховной Рады до лидеров международных правозащитных организаций, в том числе и Международной конфедерации профсоюзов. А эксперт по социальной политике Андрей Павловский обращает внимание на то, что будет упразднено право работников на лечение и реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях после перенесенных заболеваний и травм за счет средств Фонда; лицам с инвалидностью, работающим на предприятиях и в организациях УТОГ и УТОС (обществ людей, имеющих нарушения слуха и зрения), будет отменена помощь, которая сейчас выплачивается Фондом, а вместо ныне действующей полной компенсации потери зарплаты за период декретного отпуска предусматривается возможность предоставления лишь частичной компенсации. Также, по словам эксперта, отменяется обязанность Фонда оплачивать стоимость приобретенных протезов и приспособлений. Но компенсация расходов на проезд к месту лечения и обратно остается, как и право на дополнительный оплачиваемый отпуск на период санаторно-курортного лечения. Не утратит силу и право на безвозмездное или льготное получение автомобиля или компенсацию его стоимости в случае самостоятельного приобретения его.

"Льготы и пособия в последние годы выплачивались со скрипом и непрозрачно. Но лечится ли головная боль гильотиной? Тем более, что конституционные предписания прямо говорят, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод граждан", - резюмирует Андрей Павловский.

Напомним, что с 1 декабря Пенсионному фонду будут переданы от Минсоцполитики функции по оформлению субсидий. А с 1 января 2023-го, соответственно, прибавятся еще и обязанности соцстраха. Поэтому Фонду придется не только свою привычную работу выполнять, но и справляться с новыми полномочиями - удалось бы все охватить.