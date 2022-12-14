Украина повысит пенсии, несмотря на рост инфляции

Украина повышает пенсионные выплаты, несмотря на рост инфляции в стране, которая отчасти вызвана продолжающейся полномасштабной войной. В частности, заработали доплаты для определенных возрастных категорий, повысили самые низкие пенсии, а в апреле 2023 года запланирован максимальный перерасчет выплат. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью Корреспондент.net.

"Мы ввели следующий этап программы Президента Зеленского о доплатах людям в возрасте 70+, 75+, 80+ лет. У этих людей есть дополнительная доплата, и пенсии уже проиндексированы. Это уже дополнительные средства, хоть и небольшие, но идут в плюс", - отметила чиновница.

Кроме того, она напомнила, что с 1 декабря поднимается прожиточный минимум для тех пенсионеров, которые получали самые низкие пенсии.

"Это тоже уйдет в плюс, им перечислят пенсионные средства", - добавила глава Минсоцполитики.

Кроме того, максимальный перерасчет пенсий в Украине планируется провести с учетом полного индекса инфляции.

"Очевидно, что мы планируем делать это в апреле. Я думаю, что тогда как раз доходы пенсионеров будут наиболее выравнены с учетом того, как обесценилась наша гривна. Кроме того, будут еще параллельные перерасчеты для работающих пенсионеров с учетом их стажа. То есть, есть определенное количество гарантий, действующих постоянно. Они, возможно, не являются такими масштабными, как общая индексация. Но, тем не менее, точечными для разных категорий граждан" - подытожила Жолнович.

Как уже сообщалось ранее, Пенсионный фонд Украины приступил к финансированию повышенных пенсий за декабрь

Отметим, что бюджет Пенсионного года на текущий год составит более 594 миллиардов гривен, доходы самого фонда - более 386 млрд.