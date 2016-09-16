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16 сентября 16, 21:00
Черноморскому Хатико установили памятник (ФОТО, ВИДЕО)
черноморский Хатико
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Сенбернара Лорда в Черноморске знали и любили все.
Во дворе поликлиники Черноморска (бывший Ильичевск) Одесской области установили памятник сенбернару Лорду — cобаке, которая более 10 лет жила рядом с медучереждением в ожидании своего умершего хозяина. 

Об этом сообщает «Думская ТВ».


Памятник легендарному Лорду - черноморскому Хатико. Скриншот.

По словам местных жителей, Лорд был добрым, спокойным и невероятно преданным псом.



Собака умерла в декабре 2015 года, прожив под стенами поликлиники, под которыми в последний раз видела хозяина, больше 10 лет.

По словам местных жителей, хозяин Лорда работал в поликлинике. Ежедневно собака провожала и ждала его с работы. Но однажды мужчина не вышел, а пес отказался уходить.

Люди не раз хотели забрать Лорда домой, но он всегда возвращался на свой пост.

В начале января Лорда увидели едва живым - у собаки нашли раны от петард, а в легких - пулю! Деньги на лечение легендарного сенбернара собирали всем городом. Все попытки спасти собаку оказались безрезультатны - 25 января Лорд скончался. 

Похоронили собаку-легенду возле старого Малодолинского кладбища.

На памятник верному другу сбрасывались всем миром, монумент изготовили скульпторы из Киева.

За свою работу они не взяли ни копейки.


Источник: neskuchno-news
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