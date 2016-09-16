Черноморскому Хатико установили памятник (ФОТО, ВИДЕО)

Сенбернара Лорда в Черноморске знали и любили все.
Во дворе поликлиники Черноморска (бывший Ильичевск) Одесской области установили памятник сенбернару Лорду — cобаке, которая более 10 лет жила рядом с медучереждением в ожидании своего умершего хозяина.
Об этом сообщает «Думская ТВ».
Памятник легендарному Лорду - черноморскому Хатико. Скриншот.
По словам местных жителей, Лорд был добрым, спокойным и невероятно преданным псом.
Собака умерла в декабре 2015 года, прожив под стенами поликлиники, под которыми в последний раз видела хозяина, больше 10 лет.
По словам местных жителей, хозяин Лорда работал в поликлинике. Ежедневно собака провожала и ждала его с работы. Но однажды мужчина не вышел, а пес отказался уходить.
Люди не раз хотели забрать Лорда домой, но он всегда возвращался на свой пост.
В начале января Лорда увидели едва живым - у собаки нашли раны от петард, а в легких - пулю! Деньги на лечение легендарного сенбернара собирали всем городом. Все попытки спасти собаку оказались безрезультатны - 25 января Лорд скончался.
Похоронили собаку-легенду возле старого Малодолинского кладбища.
На памятник верному другу сбрасывались всем миром, монумент изготовили скульпторы из Киева.