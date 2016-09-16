Черноморскому Хатико установили памятник (ФОТО, ВИДЕО)

Во дворе поликлиники Черноморска (бывший Ильичевск) Одесской области установили памятник сенбернару Лорду — cобаке, которая более 10 лет жила рядом с медучереждением в ожидании своего умершего хозяина.





Об этом сообщает «Думская ТВ».







Памятник легендарному Лорду - черноморскому Хатико. Скриншот.





По словам местных жителей, Лорд был добрым, спокойным и невероятно преданным псом.













Собака умерла в декабре 2015 года, прожив под стенами поликлиники, под которыми в последний раз видела хозяина, больше 10 лет.





По словам местных жителей, хозяин Лорда работал в поликлинике. Ежедневно собака провожала и ждала его с работы. Но однажды мужчина не вышел, а пес отказался уходить.





Люди не раз хотели забрать Лорда домой, но он всегда возвращался на свой пост.





В начале января Лорда увидели едва живым - у собаки нашли раны от петард, а в легких - пулю! Деньги на лечение легендарного сенбернара собирали всем городом. Все попытки спасти собаку оказались безрезультатны - 25 января Лорд скончался.





Похоронили собаку-легенду возле старого Малодолинского кладбища.





На памятник верному другу сбрасывались всем миром, монумент изготовили скульпторы из Киева.





За свою работу они не взяли ни копейки.







