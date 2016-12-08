В Киеве нашли квартиру-склад с сокровищами Азарова (ВИДЕО)

Суд наложил арест на найденные полицией вещи, принадлежащие экс-премьеру Украины Николаю Азарову, сообщил в четверг на брифинге и.о. главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.





«Картина Репина, которая называется “Церковь в Грушевке”, написана в 1880 году. Имеет сертификат. Мы считаем, что это одна из ключевых вещей, которые здесь есть. Есть Евангелие. Я не знаю, каким годом оно датируется, но то, что в нем написано, это “книга, изданная в 1791 году в Москве в Синодальной типографии за разрешением российской императрицы Екатерины Алексеевны и по благословению Святейшего Синода Русской православной церкви”. Картина Василия Тропинина. Сертификата мы не нашли, поэтому вызвали экспертов, и уже установим, это оригинал или нет. На все эти вещи сейчас наложен арест судом», — приводит слова Трояна сайт телеканала «112 Украина».













Как рассказал Троян, в Нацполицию постоянно поступает информация о конспиративных квартирах бывших высших чиновников.





В полиции рассказали, как нашли квартиру с «сокровищами» Азарова и что именно в ней обнаружили:

«Мы получили информацию во время отработки. Смешно, что у нас было разбойное нападение, и нам пришла агентурная информация, что на данную квартиру когда-то во время революции заносились какие-то вещи. И уже там никто не живет… Мы не установили ни одного документа или удостоверения, которое бы давало нам возможность установить еще некое лицо по данному адресу. Фальшивых нет. Я знаю, что 5 пистолетов, несколько ружей, холодное оружие и несколько документов, например, пропуск в кабмин», — рассказал и.о. главы Нацполиции.





Правоохранители в четверг заявили, что обнаружили в одном из спальных районов Киева квартиру с вещами, которые, как предполагается, принадлежат бывшему премьер-министру Николаю Азарову. Имущество оценивается в несколько миллионов долларов.





В квартире с имуществом экс-премьер-министра Украины Николая Азарова найдены также «интересные документы». Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Кроме картин и портретов Азарова, его пистолетов и сабель, есть и много интересных документов… Изучаем. Обратимся к следствию… передать до конца расследования экспонаты в музей», — написал министр.











Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подозрение в государственной измене и посягательстве на изменение территориального и государственного устройства страны может быть объявлено бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову.