Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.00
USD
26.31
RUB
0.43
EUR
27.50
USD
26.24
RUB
0.43
EUR
28.60
USD
26.94
RUB
0.44
Новости
Курьезы
15 декабря 16, 11:06
ФОТОЖАБЫ: Соцсети обсуждают шапку Надежды Савченко
Савченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Надежда Савченко провела брифинг относительно своей тайной встречи с главарями боевиков. Соцсети активно обсуждают головной убор нардепа, в котором она появилась перед камерами журналистов.

И не меньше, чем саму встречу нардепа с главарями террористов, обсуждали шапку Савченко, в которой она появилась перед журналистами в понедельник во время брифинга, на котором рассказала о своей поездке и об общении с террористами.
 
Евгений Ростовский

Аннушка уже разлила масло, а Наденька надела шапку. Всё бы ничего, но Гость с Патриарших не ошибается.



 Андрей Ян @Doriandrey
В сеть попали фото как выглядели при встрече в Минске #САВЧЕНКО #ПЛОТНИЦКИЙ #ЗАХАРЧЕНКО
02:25 – 13 Грд 2016
 

 Anatolii Mazarchuk @Photo_Mazarchuk
#Савченко – перша жінка гетьман )))
17:37 – 12 Грд 2016

 Почтипанчлайн @lersklznva
У Нади Савченко такая шапка, что у меня дикое желание ее снять и срочно начать варить в ней плов!!!
22:37 – 12 Грд 2016

Євген Магда

Поінформовані джерела запевняють, що Юлія Володимирівна, побачивши зимовий look Надії Вікторівни, зняла з себе всю відповідальність за неї)))



 Hanna @shypovnik
Надя #Савченко к успєху ідьот, чєртєй не видя
18:52 – 12 Грд 2016

Сергій Руденко

Надя приїхала




Vira Savchenko

Підступні російські і фсбешні політтехнологи надягали на Надію УПАівську шапку! На славному Козацькому острові Хортиця! ;)
))))))))))))







Надя, видимо, берегла шухлядку ещё своей прапрабабушки. А там такі скарби. 



Ольга Лень

І щоб зранку вже не повертатися до питання Савченко.
Ця шапка - це закос під Махно. Як і весь її імідж. Саме такий концепт їй розробили.

Sergey Kolesnichenko

Говорят, шапка Надежды Савченко очень понравилась Виктору Януковичу!





Мирослав Гай
в понедельник

Савченко была одета в очень дорогой и хорошо сшитый костюм. Такие однострои в Украине шьют единицы. Шапка стилизованая под казацкую черношлычников. Это очень дорогая одежда. Депутатской зарплаты не хватит. Но я не обличаю. Вкус у людей отменный.

Короче, Юлькины лабуфены тупо отдыхают. На нее одели средний автомобиль.



Гена Шевчук

Я, звиняюсь, Надюшці Савченко шапка від Чапаєва дісталась??? Як співав Мій дід Владзьо:- Ти з ума Мене звела- шапка каракУлєва.....

Смотри также - Брифинг Савченко после тайной встречи с лидерами террористов:
Кликните по изображению для просмотра
Ещё по теме:
Фотожабы: Выход Великобритании из ЕС (ФОТО)
На границе США будут требовать паспорт и аккаунты в соцсетях
Вдова Корнелюка стала судьей Верховного суда РФ
Сайт ЕГЭБО "лег" в первый день вступительной кампании
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Скандальный эксперимент программы "Гроші" с Савченко (ВИДЕО)
noimageФОТОЖАБЫ: Как в сети посмеялись над новым титулом Трампа
noimageКитайские рыбаки поймали рыбу-Трампа (фото, ВИДЕО)
noimageЛавров обозвал журналиста Reuters "дебилом" - Видео
noimageВ Киеве нашли квартиру-склад с сокровищами Азарова (ВИДЕО)
Лента новостей
Загрузка...