ФОТОЖАБЫ: Соцсети обсуждают шапку Надежды Савченко

Аннушка уже разлила масло, а Наденька надела шапку. Всё бы ничего, но Гость с Патриарших не ошибается.
Поінформовані джерела запевняють, що Юлія Володимирівна, побачивши зимовий look Надії Вікторівни, зняла з себе всю відповідальність за неї)))
Підступні російські і фсбешні політтехнологи надягали на Надію УПАівську шапку! На славному Козацькому острові Хортиця! ;)
))))))))))))
І щоб зранку вже не повертатися до питання Савченко.
Ця шапка - це закос під Махно. Як і весь її імідж. Саме такий концепт їй розробили.
Говорят, шапка Надежды Савченко очень понравилась Виктору Януковичу!
Савченко была одета в очень дорогой и хорошо сшитый костюм. Такие однострои в Украине шьют единицы. Шапка стилизованая под казацкую черношлычников. Это очень дорогая одежда. Депутатской зарплаты не хватит. Но я не обличаю. Вкус у людей отменный.
Короче, Юлькины лабуфены тупо отдыхают. На нее одели средний автомобиль.
Я, звиняюсь, Надюшці Савченко шапка від Чапаєва дісталась??? Як співав Мій дід Владзьо:- Ти з ума Мене звела- шапка каракУлєва.....