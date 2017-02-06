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5 февраля 17, 23:13
Смешные фотожабы на встречу Трампа и Тимошенко
Тимошенко
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В сети высмеяли встречу Тимошенко и Трампа у туалета.
Вчера стало известно о встрече лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко и президента США Дональда Трампа во время молитвенного завтрака в Вашингтоне. 

Издание The Washington Post сообщило, что Тимошенко якобы получила от Трампа заверения в том, что он будет "присматривать" за Украиной в ходе ее конфликта с РФ. 

Источники агентства "ВВС Україна" среди американских советников Тимошенко сообщили, что она ждала Трампа у туалета, а затем их провели в небольшой офис.


В пресс-службе Тимошенко от комментариев отказались. Пользователи социальных сетей активно обсуждают встречу Трампа с Тимошенко.























Источник: hronika.info
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