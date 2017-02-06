Все приключения Тимошенко в США. (ФОТО, ВИДЕО)

"Піарники московської зозулі розганяють фейкову новину, що Тимошенко зустрілася з Трампом. Максимум з ким ця стара пройдисвітка могла зустрітися в Америці - це із своїм старим корупційним подєльником Лазаренком, щоб переховати вкрадені в українців мільярди на їхніх спільних офшорних рахунках...
Я ГОТОВИЙ ВИБАЧИТИСЬ ПЕРЕД ТИМОШЕНКО
Юлія Володимирівна Тимошенко полетіла в Америку, де таємно зустрілась з Дональдом Джоном Трампом, і вони домовились про стратегічну співпрацю - Президент США пообіцяв всіляко сприяти перемозі Тимошенко на наступних президентських виборах. Більше того, Трамп докладе усіх зусиль, щоб ці вибори відбулись якнайвидше.
Те, що Юлія Володимирівна з чисельною свитою поселилась у найдорожчому готелі Intercontinental Washington - наклеп з метою її скомпрометувати і відверта брехня політичних опонентів. Бо жила вона взагалі не у Вашингтоні (туди при потребі приїзджала), а в Нью-Йорку. На Манхетені. У Трампа вдома, на 66-му поверсі, в 3000-метровому пентхаусі на 5 Авеню, де такій гості були раді. Там вони з Меланією пекли пироги, щоб Донік на роботі їв домашненьке, а вечорами пили шампанське на балконі, милуючись краєвидами Нью-Йорку і співали: "Она хотела бы жить на Манхеттене и с Дэми Мур делиться секретами...".
А ще Юлія Володимирівна і Дональд Іванович разом поснідали. І це, до речі, правда. Вони справді снідали разом: Тимошенко, Трамп і ще три тисячі людей. Коли присутні пішли фотографуватись з Президентом США - черга до Тимошенко так і не дійшла