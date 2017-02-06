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5 февраля 17, 22:30
Все приключения Тимошенко в США. (ФОТО, ВИДЕО)
Отель
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Тимошенко в Вашингтоне засветилась в дорогом отеле и "пролетела" с Трампом
Пребывание Юлии Тимошенко в Вашингтоне привело сразу к нескольким информскандалам. В Белом доме опровергли какие-либо заверения о поддержке Дональдом Трампом экс-премьера, а встречу с ней президента назвали «мгновенной». Кроме того, журналисты «Дорожного контроля» показали шикарный отель, в котором остановилась лидер «Батькивщины» с сопровождающими ее единомышленниками.

Ранее некоторые СМИ привели слова нардепа Г. Немыри и сообщали о том, что Юлия Тимошенко встретилась с президентом США и якобы заручилась его поддержкой для Украины. Как пишет The Washington Post, со ссылкой на Белый дом, эта информация искажена.

«Президент и экс-премьер провели краткую, неформальную встречу, сфотографировались в приемной перед Национальным молитвенного завтрака», - отметили в президентской администрации. Более того, там подчеркнули, что «хотя никаких формальных гарантий не было дано, поскольку бывший премьер не является президентом, Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены насилием в Восточной Украине».


Юлия Тимошенко на Национальном молитвенном завтраке в США (на заднем плане)

Журналисты «Дорожного контроля» нашли отель «Интерконтиненталь Виллард», в котором остановилась лидер «Батькивщины», встретили там Григория Немырю и попросили его о встрече с Юлией Тимошенко, но он отказал, сославшись на «плотный график встреч» главы партии. Между тем, журналисты отметили, что ночь в номере этой гостиницы в переводе на национальную валюту стоит свыше 200 тысяч гривен, останавливаются в ней президенты, арабские шейхи и миллиардеры. «И Тимошенко. Это один из топовых отелей. Украинская делегация остановилась в гораздо более простом - «Хилтон Вашингтон». Однако Тимошенко всегда тяготела к роскоши», - говорят журналисты на камеру.


Реакция на вашигтонский вояж Тимошенко себя ждать не заставила. Глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко тут же назвал фейком новость о встрече Юлии Тимошенко с Дональдом Трампом. В facebook он написал, что «максимум с кем она могла встретиться в Америке - это со своим старым корешом Лазаренко, чтобы перепрятать миллиарды из их совместных оффшорных счетов». 

Олег Ляшко

"Піарники московської зозулі розганяють фейкову новину, що Тимошенко зустрілася з Трампом. Максимум з ким ця стара пройдисвітка могла зустрітися в Америці - це із своїм старим корупційним подєльником Лазаренком, щоб переховати вкрадені в українців мільярди на їхніх спільних офшорних рахунках...

Фото Андрій Лозовьего.Фото Андрій Лозовьего.


Заместитель лидера РПЛ Андрей Лозовой пошел дальше. «На самом деле ни с одним мало-мальски значимым игроком Тимошенко так и не встретилась. Тем более - с Трампом. Дешевый прием ее пиарщиков и использование российских СМИ - «хорошая мина при плохой игре. В США с 1996 года, хорошо знают цену ЮВТ и категорически не воспринимают ее в качестве лидера крупнейшей державы Восточной Европы», - написал он в соцсети.

Андрій Лозовий

Я ГОТОВИЙ ВИБАЧИТИСЬ ПЕРЕД ТИМОШЕНКО

Юлія Володимирівна Тимошенко полетіла в Америку, де таємно зустрілась з Дональдом Джоном Трампом, і вони домовились про стратегічну співпрацю - Президент США пообіцяв всіляко сприяти перемозі Тимошенко на наступних президентських виборах. Більше того, Трамп докладе усіх зусиль, щоб ці вибори відбулись якнайвидше.

Те, що Юлія Володимирівна з чисельною свитою поселилась у найдорожчому готелі Intercontinental Washington - наклеп з метою її скомпрометувати і відверта брехня політичних опонентів. Бо жила вона взагалі не у Вашингтоні (туди при потребі приїзджала), а в Нью-Йорку. На Манхетені. У Трампа вдома, на 66-му поверсі, в 3000-метровому пентхаусі на 5 Авеню, де такій гості були раді. Там вони з Меланією пекли пироги, щоб Донік на роботі їв домашненьке, а вечорами пили шампанське на балконі, милуючись краєвидами Нью-Йорку і співали: "Она хотела бы жить на Манхеттене и с Дэми Мур делиться секретами...".

А ще Юлія Володимирівна і Дональд Іванович разом поснідали. І це, до речі, правда. Вони справді снідали разом: Тимошенко, Трамп і ще три тисячі людей. Коли присутні пішли фотографуватись з Президентом США - черга до Тимошенко так і не дійшла


В то же время daily.com.ua, ссылаясь на The Washington Post, сообщила, что в Белом доме подтвердили, что Трамп и Тимошенко действительно «на мгновение пересеклись» перед Национальным молитвенным завтраком, во время общей фотосессии.

«Пока никакие официальные заверения не были даны, поскольку экс-премьер-министр Украины не является коллегой президента США», — заявили в Белом доме.
В то же время, по данным издания, Трамп высказал обеспокоенность в связи с обострением конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что лидер Батькивщины Юлия Тимошенко в США встретилась с главой государства Дональдом Трампом и заручилась его поддержкой для Украины.

Национальный молитвенный завтрак в США — это мероприятие, которое было основано в 1953 году президентом Дуайтом Эйзенхауэром. Он обычно проходит ежегодно, в первый четверг февраля. На него съезжаются политики со всего мира.


Источник: real-vin.com
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