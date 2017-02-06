Все приключения Тимошенко в США. (ФОТО, ВИДЕО)

Заместитель лидера РПЛ Андрей Лозовой пошел дальше. «На самом деле ни с одним мало-мальски значимым игроком Тимошенко так и не встретилась. Тем более - с Трампом. Дешевый прием ее пиарщиков и использование российских СМИ - «хорошая мина при плохой игре. В США с 1996 года, хорошо знают цену ЮВТ и категорически не воспринимают ее в качестве лидера крупнейшей державы Восточной Европы», - написал он в соцсети.

Я ГОТОВИЙ ВИБАЧИТИСЬ ПЕРЕД ТИМОШЕНКО

Юлія Володимирівна Тимошенко полетіла в Америку, де таємно зустрілась з Дональдом Джоном Трампом, і вони домовились про стратегічну співпрацю - Президент США пообіцяв всіляко сприяти перемозі Тимошенко на наступних президентських виборах. Більше того, Трамп докладе усіх зусиль, щоб ці вибори відбулись якнайвидше.

Те, що Юлія Володимирівна з чисельною свитою поселилась у найдорожчому готелі Intercontinental Washington - наклеп з метою її скомпрометувати і відверта брехня політичних опонентів. Бо жила вона взагалі не у Вашингтоні (туди при потребі приїзджала), а в Нью-Йорку. На Манхетені. У Трампа вдома, на 66-му поверсі, в 3000-метровому пентхаусі на 5 Авеню, де такій гості були раді. Там вони з Меланією пекли пироги, щоб Донік на роботі їв домашненьке, а вечорами пили шампанське на балконі, милуючись краєвидами Нью-Йорку і співали: "Она хотела бы жить на Манхеттене и с Дэми Мур делиться секретами...".

А ще Юлія Володимирівна і Дональд Іванович разом поснідали. І це, до речі, правда. Вони справді снідали разом: Тимошенко, Трамп і ще три тисячі людей. Коли присутні пішли фотографуватись з Президентом США - черга до Тимошенко так і не дійшла

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В то же время daily.com.ua, ссылаясь на The Washington Post, сообщила, что в Белом доме подтвердили, что Трамп и Тимошенко действительно «на мгновение пересеклись» перед Национальным молитвенным завтраком, во время общей фотосессии.





«Пока никакие официальные заверения не были даны, поскольку экс-премьер-министр Украины не является коллегой президента США», — заявили в Белом доме.

В то же время, по данным издания, Трамп высказал обеспокоенность в связи с обострением конфликта на Донбассе.





Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что лидер Батькивщины Юлия Тимошенко в США встретилась с главой государства Дональдом Трампом и заручилась его поддержкой для Украины.





Национальный молитвенный завтрак в США — это мероприятие, которое было основано в 1953 году президентом Дуайтом Эйзенхауэром. Он обычно проходит ежегодно, в первый четверг февраля. На него съезжаются политики со всего мира.



