Паспортные центры в Украине прекратили работу

Все центры «Паспортный сервис», где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам. Об этом говорится на сайте ГП «Документ».









Корреспондент «112 Украина» сообщил, что в ГП «Документ» сейчас не принимают заявки на оформление биометрических паспортов и новые не выдают.





На сайте документ-сервиса «Готово» размещено сообщение с таким текстом:





«Услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов и ID-карт временно не предоставляются в связи с техническими неисправностями в единой информационно-аналитической системе управления миграционными процессами».





Напомним, Европейский парламент сегодня, 6 апреля, проголосовал за отмену виз для граждан Украины. Однако осталось еще несколько этапов утверждения. Из-за этого «лег» сайт для записи в электронную очередь.





В ГМС места заняты на 2 недели вперед.



