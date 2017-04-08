Реакция Порошенко на голосование ЕП по безвизу

Положительное голосование в Европарламенте еще не означает, что границы с ЕС для украинцев уже открыты. Но проблем на этом пути, скорее всего, уже не будет, сообщил президент Петр Порошенко во время брифинга с журналистами, передает LIGA.net.

"Хочу обратить внимание, что это еще не открытие границ. Мы ждем решения Совета Европейского Союза, настойчиво работаем, чтобы никто не отсрочил его, потому что вы видите - враги не спят, и мы это слышали вчера от пропутинских представителей, которые пытались призвать, так же, как и наша внутренняя пятая колонна, теми самыми аргументами, чтобы не давать безвиз или отсрочить его", - сказал Порошенко.

На вопрос журналистов, не повлияют ли на предоставление безвизового режима выборы во Франции в конце апреля, Порошенко ответил отрицательно: "Я думаю, что нет. Потому что у нас есть твердая политическая позиция".

Глава государства добавил, что сейчас идет работа по ускорению процедуры выдачи биометрических паспортов.

"У меня есть биометрический паспорт под номером один. И это было тогда, когда мы начинали выдачу биометрических паспортов. Сейчас мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы ускорить процедуру выдачи биометрических паспортов", - резюмировал он.





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Напомним,на прошедших накануне дебатах по безвизовому режиму для Украины большинство евродепутатов высказались "за" заявив, что страна выполнила все условия. Однако некоторые выступили против.





Ранее сообщалось, что вступление в силу либерализации визового режима для Украины ожидается 12 июня.