Как будет действовать безвизовый режим для Украины

Напомним, как украинцы смогут воспользоваться безвизом.



Ожидается, что действие соглашения о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии. Для въезда на территорию стран ЕС необходимо будет иметь биометрический загранпаспорт. В нашем МИД убеждены: безвиз украинцы получат уже в июне.





1. Как воспользоваться правом безвизовых поездок?





Для того, чтобы воспользоваться правом безвизовых поездок в Шенгенскую зону, нужно оформить заграничный биометрический паспорт (в подразделениях Государственной миграционной службы, а за границей – в дипломатических учреждениях Украины).





Для поездки в безвизовом режиме гражданин Украины должен быть готов к предоставлению служащим пограничных служб европейских стран информации, в том числе документально подтвержденной, о цели поездки, наличии места проживания, достаточных финансовых средствах на планируемый период пребывания, а также подтверждение намерения вернуться в Украину (например, обратный билет).





Гражданам Украины также необходимо будет приобрести полис медицинского страхования и страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (в случае путешествия на автомобиле).









2. Условия безвиза





Безвизовый режим позволяет краткосрочное пребывание в государствах-членах ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии) и других государствах-участниках Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180 дней.





Контролировать количество дней пребывания можно с помощью “шенгенского” калькулятора.





В случае, если вам необходимо находиться в ЕС дольше, надо будет оформить визу.





Безвизовый режим не будет давать права на проживание, трудоустройство, обучение в странах ЕС.





То есть, можно сказать, что безвизовый режим пригодится, в основном, для туристических поездок, или, например, для краткосрочных курсов до 90 дней.









3. Страны, в которые можно без виз





После введения безвизового режима граждане Украины смогут въезжать без виз во все государства-члены ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в 4 государства-ассоциированных участника Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.





Таким образом, получение визы не потребуется во время поездок в следующие государства: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.









4. За что могут отказать во въезде?





Пограничные службы могут отказать во въезде на территорию соответствующей страны в случае невозможности предоставления гражданином Украины информации о цели въезда, отсутствия финансовых средств, в случае пребывания такого лица в списке лиц, которым ранее запрещен въезд.





Опыт введения безвизового режима с Молдовой показал, что из-за ненадлежащего выполнения условий безвизового режима отдельными гражданами фиксируются не единичные случаи отказов во въезде на границе.





В случае отсутствия документов, надлежащим образом подтверждающих цель поездки, пограничные службы могут потребовать дополнительные документы. Именно поэтому рекомендуется гражданам Украины обязательно позаботиться о документах, которые позволят подтвердить цель поездки.





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5. А если паспорт старого образца?





Граждане, имеющие действительную шенгенскую визу и заграничный паспорт старого образца, смогут въезжать на территорию ЕС после введения безвизового режима.